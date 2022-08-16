【靚太廚房】清熱消暑海帶苗排骨湯 大廚公開湯底鮮甜秘訣
休閒消費 19:38 2022/08/16
天時暑熱，雖然飲凍飲可以即時降溫，不過飲消暑湯水「打好個底」就更能有效解暑。今集《靚太廚房》請來莆田餐廳大廚陳光林師傅教煮清熱去火的海帶苗排骨湯，更會分享公開湯底鮮甜秘訣。
海帶VS海帶苗
陳師傅指海帶形狀偏闊及大，而且熱量低，礦物質豐富，是一種天然健康的海洋食品。而海帶苗形狀呈扁長，生長期約三個月，口感滑嫩爽脆。這個海帶苗排骨湯有助消暑及瘦身，甲狀腺腫大患者亦可適量飲用來改善症狀。
材料
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|子彈排
|200克
|水
|400克
|海帶苗
|80克
|老薑片
|10克
|鹽
|3克
做法
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1) 先將新鮮排骨斬件並汆水至沒有血水，即代表乾淨，便可撈起洗淨備用。
2) 將已汆水的排骨倒進砂鍋中，加入水及薑片，用保鮮紙包好，蒸2小時。
3) 清水煲滾，將海帶汆水約3至4秒，備用。
4) 開細火，將已蒸好的排骨放進入鍋中，加入海帶苗及鹽，蓋上蓋子大火煮滾即可。
下廚小貼士
- 海帶苗汆水時間為3至4秒即可，否則會失去海帶苗的鮮味。
- 由於海帶苗容易出味，所以湯底只需煮1至2分鐘即可。
- 如果用雪藏排骨，加入老薑及老酒一同汆水，就能去除雪味。在家中亦可以用細小的砂鍋，但一定要蓋上蓋子煮滾。
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責任編緝：張懿慧