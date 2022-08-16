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【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口

娛樂 14:05 2022/08/16

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李元元（Lucy）的IG突然被消失。

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的女兒李元元（Lucy）為人氣星二代，Lucy不時出現於各大傳媒報導內，亦深受品牌客戶歡迎，年紀小小已接拍過不少廣告。

Sophia最近分享一張Lucy的近照，笑稱女兒是廟街流鶯一枚，其後被大量網民狠批，而Lucy的IG亦隨之消失。

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指女兒是流鶯

Sophia於Lucy的官方IG分享了一張Lucy的近照，寫道：

廟街流鶯一枚 #喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀 #你咁樣係唔會有客㗎😆😆😆

很多網民隨即留言，紛紛批評她用詞不當，「佢個女好慘」、「咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「邊有人咁話自己個女」、「當個女係搖錢樹仲要咁樣講笑」、「淨係識用個女嚟搵錢」、「佢大個咗知道自己阿媽咁講會好傷心」

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李元元IG被消失

其後，Lucy的IG突然消失，網民一度認為是Sophia失言後將女兒的IG清空及刪除。

不過，Sophia已發布帖文澄清，並謂：

其實呢我本人就冇delete度lucy個account，係因為lucy is not old enough 喎😂而比IG suspend咗個account。
處理中處理中，大家稍安毋躁🙏🏻❤️☺️

撰文 : TOPick柴犬出動

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