【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口

李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)的女兒李元元(Lucy)為人氣星二代,Lucy不時出現於各大傳媒報導內,亦深受品牌客戶歡迎,年紀小小已接拍過不少廣告。

Sophia最近分享一張Lucy的近照,笑稱女兒是廟街流鶯一枚,其後被大量網民狠批,而Lucy的IG亦隨之消失。

指女兒是流鶯

Sophia於Lucy的官方IG分享了一張Lucy的近照,寫道:

很多網民隨即留言,紛紛批評她用詞不當,「佢個女好慘」、「咁樣笑自己親生女,仲要擺上網」、「邊有人咁話自己個女」、「當個女係搖錢樹仲要咁樣講笑」、「淨係識用個女嚟搵錢」、「佢大個咗知道自己阿媽咁講會好傷心」

李元元IG被消失

其後,Lucy的IG突然消失,網民一度認為是Sophia失言後將女兒的IG清空及刪除。

不過,Sophia已發布帖文澄清,並謂:

其實呢我本人就冇delete度lucy個account,係因為lucy is not old enough 喎😂而比IG suspend咗個account。

處理中處理中,大家稍安毋躁🙏🏻❤️☺️