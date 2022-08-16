【分離焦慮】雨僑女兒讀St. Cat 幼稚園N班喊到七彩　拆解兒童分離焦慮症

▲ 雨僑女兒Harper 2歲了，依家喺St.Cat讀N班，第一日自己返學就喊到彩。

8月初，幼稚園N班開學了，首兩天有家長陪伴上堂，相信都會順順利利，但第三天要2歲小朋友獨自上學，多少都會因「分離焦慮症」而未能適應，更會有不良反應。藝人雨僑分享了女兒Harper返N班的經歷，首天自己返學更「喊到七彩」，她期待女兒喊下喊下無事，之後可以開心上學。

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▲ Harper穿上St.Cat運動服，好醒目咁喎！

8月8日是雨僑和羅力威的女兒Harper 2歲生日，也是Harper首天上N班的大日子，Harper入讀名校St. Catherine’s國際英文幼稚園暨幼兒園，雨僑透露女兒第一日返學挺開心，順順利利入校門、開開心心入班房，老師關上班房門都沒事，她的擔心幸好未有發生。而且有媽媽陪上學，Harper更玩到不想放學，最後竟要被抬走，

我哋自由奔放，又除鞋除襪，最後唔肯放學扒喺學校門口喊要被抬走，媽咪有得陪都正正常常，星期三自己返學打大佬，不過，其實阿媽睇唔到，只可以精神上支持你。

到了第三天，Harper獨自進入校門時，已經不捨得媽媽，當校門一關上，已經喊到七彩，做媽媽的雨僑當然心痛，但也希望女兒繼續加油。

▲ 早前，雨僑趁自己生日為女兒影學生相。

其實雨僑自產女後，減產專心湊女，上星期女兒2歲生日，踏入「Trouble 2」的階段，她有感而發，發千字文講述這兩年與女兒的點點滴滴，她表示Harper一至兩歲少了嬰兒期的混亂，卻多了幼兒期的麻煩，而識行識走，懂得說話，加上女兒有性格，注定當她媽媽活得不容易，雖然這兩年很累，但她好滿足，期待女兒展開新旅程。

▲ 雨僑之前陪女兒Harper一齊上playgroup，老師用普通話講故事，兩母女都聽得好投入。

她回想起一年前調整睡眠後，日子已經好過好多了，Harper一個星期兩次的Playgroup，她可以陪伴上堂外，同時更為女兒報報N班、面試、拍片。

好叻女呢啲嘢都唔洗我太操心你做唔做到，只係我拍唔拍到……困喺屋企太耐，慢慢你又變得好怕陌生地方陌生人，Well，你本來都係特別多嘢嘅，但總算哭點低，笑點又低，喊到扯晒蝦無數次嘅奪門而出，轉頭又笑到反晒艇嘅。

▲ 雨僑生了女兒Harper後，減少工作，專心湊女。

註冊言語治療師Ms Wincy曾在TOPick分享「分離焦慮症」的處理，並列舉3個步驟助子女跨過難關，她表示一批年紀小的莘莘學子，未能適應回校上課，繼而出現激烈的情緒反應，而對於未明白為何要上學的幼童，較容易出現長時間的適應問題。一旦出現處理不當，更有可能成為長久的心理陰影。

如果想幫助小朋友更容易跨過這過度期，就要學起以下幾個方法：

1. 自製視覺提示

在家裏掛起一個月曆，每天和小朋友一起讀日期，並鼓勵以顏色筆塗去當天日子。家長可以在上課日貼上貼紙，讓小朋友「看到」上課日，增加心理準備。

2. 調整生活作息

有些家庭的小朋友在上課日與非上課日有不同的作息時間。上課期間，小朋友的生理時鐘可能會出現不適應的情況。協助孩子建立固定的作息時間，能減低孩子生理上的不適應。

3. 接送策略

上課初期，回校日數不多。有些家長暫停校巴服務，改為親自接送。父母送別孩子入校門的瞬間，有些孩子會因為分離的感覺難受而哭成淚人。父母應每天在固定的位置，送別孩子交托老師後，轉身離開。這能縮短孩子分離父母的時刻，更快回到課室玩玩具「分散注意力」。

而分階段復課下，不少學童容易出現分離焦慮情緒。家長應密切關注孩子的情緒表現，一旦有擔憂，應向老師或學校社工求助。

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責任編輯︰王明芳