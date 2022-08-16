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【消費新聞獎】攝影、大專組別首設公眾投票　投選頭獎可獨得$5,000禮品卡

社會 13:59 2022/08/16

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TOPick一幅「港鐵屯馬綫全線通車，過百人清晨排隊等候坐首班車」作品，入圍新聞攝影獎5強之一。（消委會網頁圖片）

第22屆消委會「消費權益新聞報道獎」首次推出公眾投票，市民可以在新聞攝影獎與大專院校新聞獎兩個組別，各選出一個心水作品。

其中新聞攝影獎，TOPick一幅「港鐵屯馬綫全線通車，過百人清晨排隊等候坐首班車」，描述港鐵屯馬綫於2021年6月27日全線通車，過百名市民當日清晨5時許便在宋皇臺站閘前等候，乘搭5時50分開出的特別班次列車的作品，入圍該組別，成為5強之一。

是次「報道獎」突破新聞獎一般由業內人士評審和挑選得獎作品，首次邀請公眾參與「新聞攝影獎」及「大專院校新聞獎」兩個組別的評分。經計算公眾投票及專業評審中的綜合得分，最終優勝作品將獲頒發金獎、銀獎、銅獎或優異獎。

專業評審團已在兩個組別內挑選出各5個入圍作品。公眾投選心目中的優秀作品，便有機會參加抽獎，贏取豐富獎品。獎品合共23份，消委會將以電腦隨機方式選出得獎人士。獎品詳情如下：

  • 頭獎HK$5,000禮品卡（1名）
  • 二獎HK$500禮品卡（2名）
  • 三獎HK$200禮品卡（20名）

投票需知

  • 公眾須於「新聞攝影獎」及「大專院校新聞獎」兩個組別內各選出一個得獎作品
  • 完成投票後，請填寫個人資料，作參加抽獎之用
  • 投票日期：2022年8 月15日至2022年9月4日
  • 抽獎結果公布：2022年9月30日

「消費權益新聞報道獎」於2001年創立，是消費者委員會主辦的年度盛事，活動旨在提高新聞界對消費權益的關注，發掘及報道關乎消費者切身權益的新聞，倡議和推動消費者保障政策，從而提高公眾對消費權益的認識，加強消費者自我保護能力。

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責任編輯：陳麗娜

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