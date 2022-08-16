【明日戰記】ANSONBEAN +Winka首度合作　齊獻唱電影主題曲演繹無畏勇氣

▲ 《明日戰記》

古天樂監製及領銜主演電影《明日戰記》由負責創作此片配樂的陳光榮同時為影片寫主題曲《明日之明日》，歌曲由ANSONBEAN（陳毅燊）及COLLAR成員Winka（陳泳伽）一同合唱。

透過兩位年輕歌手的演繹，展示出人類在面對巨大挑戰時，能團結一致及無畏無懼，鼓起勇氣將不可能變成可能。主題曲的 MV今日正式於社交平台上線，並同時透過大氣電波及串流平台發送。

▲ 陳光榮與Winka。

電影主題曲《明日之明日》由新晉歌手ANSONBEAN聯同新生代女團COLLAR成員Winka主唱，透過歌詞唱出整套電影的意念，為正在面對挑戰的人作出鼓勵及送上勇氣，表達只要團結一致，就可無畏無懼地開創生機。

ANSONBEAN當初知道自己獲邀為《明日戰記》唱主題曲，覺得非常榮幸和緊張，這歌曲很多高音位，對他很有挑戰性，而為了有最佳表現， ANSONBEAN在錄音前盡力練習，更與歌曲監製陳光榮緊密溝通，把練習的demo都傳給監製，被陳光榮稱讚勤力又認真。

當第一次收到主題曲demo時，Winka表示：「平時收到新歌，會先了解是甚麼曲風和種類，然後就會做功課，特別聽多些該類型的歌，但是這首歌好特別，定義不到是哪一種類型，它是為《明日戰記》度身訂造的。」

她續指：「我錄音之前將歌曲聽了好多次，因為這首歌的情感拿捏要很到位，不是唱得很有型便可以，不可以用單一的情緒去唱出來。今次第一次和監製陳光榮合作，他給予我很大信心，給我很大自由度，與我嘗試多種不同唱法，最後唱出現在這個比較迷幻感覺重的效果。」

同為本片創作配樂的歌曲監製陳光榮亦分享，因為電影裡劉青雲的一句對白「我哋要繼續行落去」造就了這首電影主題曲，副歌第一句歌詞裡寫的「一齊一齊 繼續行落去」，就是希望把看畢電影的感受都放進去電影主題曲之中。

▲ 陳光榮與ANSONBEAN

Winka亦深被歌詞感動：「對我來說，歌詞最深刻是『絕望下結集同路 原來能逆風去』，令我感覺到就算有時面對逆景，只要大家都有相同信念，結集了大家的力量，事情就會有可能做到，亦剛好濃縮了整套電影主要意念。這剛好和我守護的信念一樣，如我和COLLAR般，大家在這個階段要經歷不同的挑戰，只要我們都咬馬牙關，就可以一齊渡過。」

兩位歌手寄望《明日之明日》一曲，讓大家團結一致及得到勇氣面對挑戰。



另外，作為電影總監製的古天樂在宣傳方向上亦參與不少，包括把《明日戰記》當作「產品」一樣，為電影拍3款「不一樣」的廣告，並特意找來兩位新生代演員朱鑑然、胡子彤去一同演出。

古天樂說：「通常電影嘅廣告都係一嚟就去預告片，我想件事好玩啲，開心啲，香港電影史上好少做甚至乎冇做過嘅宣傳。」

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