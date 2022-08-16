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【生仔的痛】男人角度出發　女生想用無痛分娩遭未來家翁反對：生B不會痛啦！

育兒經 17:49 2022/08/16

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其實男人真係唔可以加把嘴。

自然生產的媽媽都形容生B是十級痛楚，不少孕婦因怕痛而選擇打無痛分娩，以求減輕宮縮時帶來的痛楚。台灣一名女網友在討論區Dcard發文表示，自己因為在外地讀書、沒什麼朋友，而男友爸媽對她非常好，經常邀請她聚餐、出去玩，前幾天男友生日聚會，席間談到生孩子的話題，男友媽媽就分享自己生三個孩子的經驗，「其實不痛因為很快就過了，相較之下最痛的是漲奶」。

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當時男友的爸爸就突然說了一「生小孩不會痛啦，打無痛那個對腰很不好，不要打」。女生覺得男友媽媽可以不太贊成打無痛分娩針，因為她是經歷過的人，加上親戚是中醫，可以質疑打無痛可能對身體有影響，但男友爸爸又沒有生過，覺得他根本沒有資格說這句話。女生指「你一個大男生沒生過在那邊叫生小孩不會痛」，更想反問未來老爺：「那你做手術開刀要不要不打麻藥」。

香港的公立及私家醫院都有提供無痛分娩的服務，以私家醫院來說收費從港幣$4,500到$10,000不等，具體取決於你選擇的醫院、病房類型和無痛分娩麻醉持續時間，而公立醫院則視乎情況需要提供無痛分娩。自然生產與無痛分娩各有好壞處，所以孕婦可以自行分析選擇。

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責任編輯:王明芳

 

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