【BB護齒】媽媽誤以為餵母乳致嬰兒蛀牙　專家釋除誤解列5大幼兒護齒法

▲ 有新手媽媽誤以為餵母乳致BB蛀牙，專家指出這是誤解。

眾所周知，母乳餵哺有很多好處。可是，有新手媽媽卻誤以為餵母乳或致BB蛀牙，其實這是誤解。有專家及研究指出，長期餵哺母乳不但不會造成蛀牙，更有助預防蛀牙。此外，護齒要由嬰幼時期做起，各位家長不妨參考5種幼兒護齒方法。

長期餵母乳不會造成BB蛀牙

有些新手媽媽擔心母乳中含有乳糖，餵哺母乳會造成BB蛀牙，就此，台灣衛福部國民健康署（國健署）指出，根據醫學文獻研究結果顯示，長期餵哺母乳不會造成蛀牙，反而還可以減少咬合不正、面部肌肉發展不全，避免阻塞性睡眠呼吸暫停。

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加上，港大牙醫學院曾進行調查，結果顯示餵哺母乳超過半年的小孩，較少出現哨牙，從而減低牙齒不齊難清潔而引致的蛀牙。因為牙齒不齊或影響清潔，較易引致蛀牙，而乳齒與恒齒咬合關係相關，若乳齒咬合有異類問題，長大後恒齒出現異類機率較大，參與研究的專家更建議母親盡量「埋身」餵哺母乳超過6個月。

母乳助抑制牙菌斑生長

此外，有資料指出母乳含有免疫球蛋白A（IgA）和免疫球蛋白G（IgG），均可緩減鏈球菌生長速度，而乳鐵蛋白可抑制牙菌斑生長、保護牙齒免受蛀牙侵害，以及修補受損的琺瑯質，有助抑制幼兒早期蛀牙的發展。

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據台灣國健署的資料，一般嬰幼兒蛀牙有6大成因，包括糖分的攝取，牙齒暴露在糖分下的頻率；蛀牙菌經由照顧寶寶的人傳給BB；胎兒發育期間媽媽的疾病或壓力；家庭的飲食習慣不佳；家庭的口腔及衛生習慣不好，以及家族的遺傳性。

根據美國兒童牙科醫學會發表有關幼兒早期蛀牙預防方法，家長可以參考以下5種幼兒護齒法。

1. 父母及同住家人常與BB會親密的行為，如會親吻孩子小嘴，家長要養成清潔牙齒的好習慣，以減少牙齒上的變形鏈球菌數量，並避免唾液交換傳染。

2. 在孩子長出第一顆乳牙前，養成良好的口腔清潔習慣，用紗布、棉花或手帕裹著手指沾一點白開水，為BB抹口腔，令他日後較易學習及適應刷牙。

3. 一般嬰兒約在6個月大會長出第1顆乳齒，此時宜開始定期由兒童牙醫評估追蹤。

4. 避免用奶樽餵食，以及不飲用含糖飲料。

5. 學齡前幼童需家長協助及督導潔牙，如學習正確使用牙刷、牙膏與牙線。

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責任編輯︰王明芳