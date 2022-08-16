【新冠肺炎】梁栢賢：衞生署新冠死亡數字計算法有礙精準評估　倡重新檢討

▲ 醫院管理局前行政總裁梁栢賢。（資料圖片）

醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（16日）表示，現時Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確診人數比率增加，相信每日呈報確診數字4000至5000宗會持續一段時期，很多個案都是重複感染，比先前估計持續￼一兩個星期為長，相信在夏季不會大幅飆升。

他在社交平台稱，衞生署現時用28日內曾確診新冠病毒（包括康復者）而死亡人士，計算在新冠死亡數字內，這個計算方法並沒有科學理據支持，亦沒有其他地區或國家使用。現時新冠流行病毒株Omicron 發病潛伏期較先前幾波的病毒株短，已接種疫苗人士的康復時間亦較快，並指大多數確診病人在第7天至10天已康復，如果18日後因其他病患死亡，而被納入新冠病毒死亡個案數字並不合理，並有礙疫情精準評估，認為應重新檢討。

他續指，近日政府已經推出6個月至3歲新冠疫苗注射計劃，再次呼籲長者及兒童應該盡快接種疫苗，防止感染後的嚴重併發症。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐