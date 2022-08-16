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【新冠肺炎】梁栢賢：衞生署新冠死亡數字計算法有礙精準評估　倡重新檢討

社會 14:43 2022/08/16

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醫院管理局前行政總裁梁栢賢。（資料圖片）

醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（16日）表示，現時Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確診人數比率增加，相信每日呈報確診數字4000至5000宗會持續一段時期，很多個案都是重複感染，比先前估計持續￼一兩個星期為長，相信在夏季不會大幅飆升。

他在社交平台稱，衞生署現時用28日內曾確診新冠病毒（包括康復者）而死亡人士，計算在新冠死亡數字內，這個計算方法並沒有科學理據支持，亦沒有其他地區或國家使用。現時新冠流行病毒株Omicron 發病潛伏期較先前幾波的病毒株短，已接種疫苗人士的康復時間亦較快，並指大多數確診病人在第7天至10天已康復，如果18日後因其他病患死亡，而被納入新冠病毒死亡個案數字並不合理，並有礙疫情精準評估，認為應重新檢討。

他續指，近日政府已經推出6個月至3歲新冠疫苗注射計劃，再次呼籲長者及兒童應該盡快接種疫苗，防止感染後的嚴重併發症。

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責任編輯：余思嵐

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