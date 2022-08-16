【洩漏事故】昨日九龍灣危險倉洩漏化學物品　消防到場處理無人受傷

▲ 昨日九龍灣危險倉洩漏化學物品，消防到場處理無人受傷。（黃傑偉攝）

消防處表示昨日（15日）傍晚6時32分，九龍灣啟興道7號一座危險倉發生化學物品洩漏事故，事件中8名危險倉工人疏散到安全位置，沒有傷亡報告。

助理消防區長梁煒烽指，事發昨日傍晚6時32分，消防處接報九龍灣啟興道7號一座持牌危險倉發生化學物品洩漏，消防員於6時36分到場，事件中共出動28輛消防及救護車，112名消防及救護員到場，亦派出危害物品事故專隊到場處理。

消防人員於6層高的危險倉4樓位置，發現3桶每桶250公升屬5.2危險品乙酸因發現裂縫滲出刺鼻氣味，大量吸入會對人體有害，稍後將對造成裂縫原因作出調查。

消防員即時作出止漏、密封、通風及清洗，其後將洩漏物品存於防化筒交環境保護署處理。期間將8名危險倉工人疏散至安全位置，事故中沒有人受傷。

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記者：黃傑偉