【就是青春】何哲圖以全民投票選新星　余詠珊拒與造星比較：我偏向溫柔【內附參賽者資料】

▲ 何哲圖預告以全民投票選新星，余詠珊拒與造星比較：「我偏向溫柔。」

香港開電視舉行首個選秀真人騷《就是青春》將於9月24日首播，節目組投資超過2000萬製作，並花費數百萬打造宿舍，安排參加者在內進行培訓並拍攝真人騷。

開電視特地請來余詠珊與何哲圖夫婦擔大旗，二人率領團隊由年初開始進行全球招募，在上千位人選中挑選出18位參賽者，今日舉行記者會講述節目詳情。

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開電視為隆重其事，特地邀請到前TVB非戲劇製作助理總經理余詠珊，以及前TVB音樂發展事務暨星夢娛樂CEO何哲圖，夫妻檔上陣操刀是次電視台的首個選秀真人騷《就是青春》，在今日的記者會上率領18位參賽者會見傳媒。

二人透露是次的節目籌備了接近一年，製作費用高達2000萬，其中用來拍攝真人騷、佔地7000呎的「園區」宿舍，更花上數百萬來打造。

何哲圖表示在一年前開始透過視像對話與參加者會面，最後從上千位參加者中選出最後的18位來參與節目的製作，而他最新成立的唱片公司星演國際，會把當中有潛質的參賽者羅致旗下，簽約成歌手出道。

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宿舍培訓參賽者

余詠珊直指是次投資巨大，希望為開電視由零開始，打造一班屬於自己的藝人，才能包括唱歌、跳舞、演戲及主持，在真人騷中會培訓他們變得更加全能。

節目於下月24日播出，余詠珊希望以真人騷的形式拍攝，紀錄參賽在宿舍中的培訓過程，讓觀眾能夠一同見證他們的成長：「參賽者每星期都會密集式地上唱歌和跳舞課堂，還有很多群體訓練，包括經營社交媒體，預計會訓練到年尾，整個比賽過程都是訓練。」

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同類競爭對手多

提到近年有不少選秀活動，例如《全民造星》以及近期《試當真校花校草2022》。

問到如何看待競爭對手，余詠珊稱：「現時只想做好自己想做的事，選秀節目有很多類型，我偏向比較溫柔的節目。例如學員之間分享生活上遇到的困難、港大前輩教13歲學生做功課，希望好像家庭一樣看證他們成長。」

她並補充指：「比賽故然會嚴厲，但過多的評語和指責反而會令節目不好看，我們想給觀眾有視聽享受、開心感覺，這是我們的目標。」

講到《全民造星V》將會延期舉行，是否減少了部份壓力，余詠珊認為最好不要互相比較：「無得這樣計算，開電視投資這麼多錢，我只會想怎樣把節目做好、令件事好有型、得到觀眾的喜歡。同時希望在網絡得到更多關注，所以現在花了許多力氣在社交媒體上。」

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全民投票

二人預告賽果將會由全民投票得成，希望由見證他們成長的觀眾去做選擇，所以會邀請許多圈中人來擔任導師作分享，而非以評判的身份現身節目：「我們玩全民投票，評判就是一般市民。藝人是來做導師給予Comfort（舒適）和教育。」

講到試當真早前出現買票事件，余詠珊直言雙方玩法不同：「以往都做過好多全民投票，去到某個階段就難以買票，需要有電話或電郵認證，我們在這方面好有經驗，會做很多事去防範造假。」

曾揚言要為開電視取得至少五點的收視，余詠珊表示：「做人就是望著目標向前行，觀眾不買我帳我可以回去檢討，但我們真的好用心，不是貪得意玩下，希望他們支持。」

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