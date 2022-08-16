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【體育發展】李家超到訪體院與運動員交流　稱有助《施政報告》諮詢工作

社會 15:14 2022/08/16

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李家超到訪體院與運動員交流，稱有助《施政報告》諮詢工作。（李家超Facebook）

行政長官李家超今日（16日）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄到訪香港體育學院，與一眾運動員交流，包括香港史上首名兩奪青年大滿貫賽事冠軍網球選手黃澤林，聽取他們對體育運動發展的意見，有助《施政報告》諮詢工作。

李家超表示，特區政府重視體育發展，除了對精英運動員的財政資助外，亦全力推動及支持對年輕運動員和殘疾人士運動員的訓練。為達致「體學雙軌發展支援」，鼓勵更多運動員投身全職訓練，政府透過「香港運動員基金」資助運動員進修，體院亦與12間本地大專院校簽訂合作備忘錄及與30間本地中學合作，為全職運動員提供更具彈性的學習安排。

我很高興見到不少年輕運動員投身全職訓練，為夢想打拼。

另外，體院作為精英體育培訓機構，完善配套設施對體育運動發展極為重要。為進一步提升運動員的競爭力，政府已撥款為體院興建新設施大樓，預計於2024年年中，在巴黎奧運會前完成，提供兩個新訓練場館，以及體適能訓練、運動科研及運動醫學設施。

李家超指，即使今天只是短聚，在交流中，運動員對香港體育發展提出了一些意見，有助《施政報告》正進行的諮詢工作。

願我們一起支持年輕人追夢、圓夢，並讓香港運動員在國際體壇上繼續發光、發熱！

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責任編輯：李榮忠

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