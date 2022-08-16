【AI抄牌】政府擬觀塘及中西區試用自動抄牌系統　即睇實施日期及位置

▲ 政府擬觀塘及中西區試用自動抄牌系統。（資料圖片）

違泊和非法上落客，是觀塘區及中西區經常塞車的原因之一，政府擬在開源道近觀塘道迴旋處，實行「自動交通執法系統試驗計劃」，透過人工智能「自動抄牌」。

運輸署指出，現時開源道近觀塘道迴旋處一帶，經常有車輛在雙黃線禁區違例停車或上落客，導致該處交通嚴重擠塞。雖然警員不時巡邏、執法和疏導交通，但有關情況往往會在警員離開後再現。

運輸署正與科研機構合作，研發可以自動偵側及記錄車輛停泊情況的自動執法系統，並建議在開源道近觀塘道迴旋處試驗該系統。

有關系統需在路燈燈柱上安裝閉路電視，拍攝交通情況，透過人工智能實時分析車輛動態，識別交通違例情況，再配合自動車牌識別技術，掌握違例車輛的車牌號碼。系統會將相關違例資料及證據輸出，方便日後執法。

在私隱保障方面，運輸署指系統會嚴格遵守《個人資料 （私隱）條例》要求，確保數據收集、處理及使用符合規定。攝影機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，系統只能識別車牌，沒有人面辨識功能。

若系統沒有偵測到任何違例事項，相關的影像片段會即時在伺服器內刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出。

所有收集的數據會加密處理，而且在測試期間所獲取的數據和資料只會用作訓練、調較及完善裝置的人工智能系統、進行模擬自動操作以測試成效。

運輸署指，自動交通執法系統料今年11月完成安裝，其後會進行為期約6個月試驗。自動交通執法系統亦會在皇后大道中進行試驗，運輸署會將諮詢中西區議會。

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記者：陳梓蔚