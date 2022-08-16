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【香港國際電影節】《該死的阿修羅》加場　獲選代表台灣出戰奧斯卡

娛樂 15:31 2022/08/16

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《該死的阿修羅》取材自社會真實事件。

由樓一安執導的《該死的阿修羅》，早前榮獲第58屆金馬獎最佳女配角獎，及2022年台北電影獎最佳編劇、最佳女配角，及最佳配樂獎；今日台灣文化部影視及流行音樂產業局宣佈，電影將代表台灣角逐明年舉辦的第95 屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，有望為台爭光。
 
台灣文化部指，今年報名代表台灣競逐奧斯卡的影片達11部，而經甄選委員會熱烈討論後，最終決定推薦《該死的阿修羅》，理由為「以獨特敘事形式探 討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡 論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」。

曾獲多個大獎。

《該死的阿修羅》取材自社會真實事件，以一宗隨機殺人案牽扯出六個角色各自的生命缺陷。導演樓一安導演歷時三年精心編導，從一場隨機殺人事件去探討家庭、職場文化、網路與階級等的社會寫實議題。電影以多線敘事發展，揭示善惡只在一念間。
 
本片早前獲第46屆香港國際電影節選映，原先開售的 8 月27日及30日兩個場次，門票火速售罄。而大會隨即宣佈加開第三場放映場次（8月31日下午2時30日於圓方 PREMIERE ELEMENTS放映）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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