【第五波疫情】今日新增5,162宗確診個案　多10名染疫者離世【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

今日新增5,162宗確診個案，包括4,890宗本地個案、272宗輸入個案，另錄10宗離世個案。

【17：12】

歐家榮表示，現時實時公佈的死亡數字均為初步死亡數據，醫管局會再就每個個案評估死因是否與新冠肺炎有關，而目前有數據顯示有7成是死於新冠肺炎。

【17：08】

歐家榮表示，沒有科學證據感染BA.5後重症及死亡機會會增加，但BA.5傳播力較高，而本港兒童接種率不足，尤其3歲以下幾乎都沒打疫苗，兒童受感染的機會及風險均會增加，並或令入院及入住深切治療部的實際數字上升。

【17：00】

劉家獻表示，過去1周每日均有逾200名確診者入院，若每個病人留7至8日已涉及逾1000張病床，若入院數字到200至300尾標要開始第三階段病床調配，屆時每個聯網均會檢視那些服務可以稍微壓後，如內窺鏡、預約手術及X光等，希望預留人手和病床接手新增病人。

【16：58】

歐家榮表示，政府會為本地個案抽樣做基因分析，也會再抽樣本分析實際是BA.4或BA.5，最新數字超過9成樣本是BA.5，故上升時BA.5引起，環顧全球情況，其他國家當BA.5開始流行，短短幾星期會不斷攀升成為主流病毒，並取代其他病毒株，相信與其傳播力增強有關，他預料這個情況也會在香港發生，但BA.5何時實際成為主流難以一概而論。

【16：56】

變異病毒株方面，昨日的樣本中，BA.2.12.1佔8.9%、BA.4或BA.5就上升至24.5%

【16：55】

學校新增92宗個案 ，其中61間是幼稚園及幼兒中心，大埔天主教聖保祿幼稚園需停課一周【詳請即看：下一頁】

【16：50】

11間院舍呈報出現個案，包括7間安老院舍及4間殘疾人士院舍。過去7日由45間院舍呈報出現個案。

【16：45】

屯門醫院臨床腫瘤科一病房爆疫，1名病人助理8月11日確診，院方追蹤調查後發現多9名病人及4名員工確診，其中1名病人情況危殆，2名病人情況嚴重。

另外，東區醫院內科病房亦有1名男病人8月13日經入院篩查確診，院方追蹤調查後發現多5名病人及1員工確診，各人正接受隔離治療情況穩定。

【16：30】

劉家獻表示，日前染疫後現「嘶哮症」、留醫院瑪嘉烈醫院兒科深切治療部（PICU）的2歲3個月大男童，情況逐漸好轉，不需要使用呼吸機，由危殆轉為穩定，但仍留在PICU，會繼續監察情況。至於屯門醫院5歲9個月大女童則仍危殆，深切治療部留醫。【詳請即看：下一頁】

另外，多10名染疫者離世，涉及6男4女，年齡介乎60至97歲， 其中7人未打齊3針。【詳請即看：下一頁】

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記者：TOPick 港聞組