  • 33°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 16:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】九巴上層新設計「倒頭位」　網民反應兩極

社會 15:49 2022/08/16

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

（屯門公路塞車關注組fb）

九巴新款巴士出現「倒頭位」，網民對新設計的反應不一。據悉該新款巴士陸續於７月中投入服務，港九新界各區均有路線引入。

有市民在社交平台群組「屯門友」上載新款巴士設計，指巴士上層增設了倒頭位，網民對新設計普遍有點抗拒。

好異類，兩個人望住全車人好尷尬

點解要做倒頭位？好多人會暈車浪

不過亦有網民表示新設計不錯。

其實我都幾鍾意坐倒頭位，因為好多時啲司機會w車就會向前仆，倒頭位返而最安全唔會仆向前面

我最鐘意坐倒頭位，尤其是當上highway車速快少少/停車刹（煞）車有前衝力時，感覺坐得仲穩陣

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【幼兒染疫】劉宇隆：染疫兒童或出現重症及後遺症　最有效預防方法打疫苗
今日 09:48
【幼兒染疫】劉宇隆：染疫兒童或出現重症及後遺症　最有效預防方法打疫苗
【公屋加租】公屋今年10月起加租首年寬免　房委會：不會延長凍租期限
今日 12:23
【公屋加租】公屋今年10月起加租首年寬免　房委會：不會延長凍租期限
【意外失足】疑玩極限運動墮斃男生家庭有經濟困難　飛躍道愛好者發起眾籌
今日 14:30
【意外失足】疑玩極限運動墮斃男生家庭有經濟困難　飛躍道愛好者發起眾籌
【新冠肺炎】梁栢賢：衞生署新冠死亡數字計算法有礙精準評估　倡重新檢討
今日 14:43
【新冠肺炎】梁栢賢：衞生署新冠死亡數字計算法有礙精準評估　倡重新檢討
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治
今日 14:55
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治

你可能感興趣

【幼兒染疫】劉宇隆：染疫兒童或出現重症及後遺症　最有效預防方法打疫苗
今日 09:48
【幼兒染疫】劉宇隆：染疫兒童或出現重症及後遺症　最有效預防方法打疫苗
【公屋加租】公屋今年10月起加租首年寬免　房委會：不會延長凍租期限
今日 12:23
【公屋加租】公屋今年10月起加租首年寬免　房委會：不會延長凍租期限
【意外失足】疑玩極限運動墮斃男生家庭有經濟困難　飛躍道愛好者發起眾籌
今日 14:30
【意外失足】疑玩極限運動墮斃男生家庭有經濟困難　飛躍道愛好者發起眾籌
新界 網絡熱話 巴士 九巴 設計

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂
今日 10:49
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂