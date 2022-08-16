【網絡熱話】九巴上層新設計「倒頭位」　網民反應兩極

▲ （屯門公路塞車關注組fb）

九巴新款巴士出現「倒頭位」，網民對新設計的反應不一。據悉該新款巴士陸續於７月中投入服務，港九新界各區均有路線引入。

有市民在社交平台群組「屯門友」上載新款巴士設計，指巴士上層增設了倒頭位，網民對新設計普遍有點抗拒。

好異類，兩個人望住全車人好尷尬

點解要做倒頭位？好多人會暈車浪

不過亦有網民表示新設計不錯。

其實我都幾鍾意坐倒頭位，因為好多時啲司機會w車就會向前仆，倒頭位返而最安全唔會仆向前面

我最鐘意坐倒頭位，尤其是當上highway車速快少少/停車刹（煞）車有前衝力時，感覺坐得仲穩陣

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記者：余思嵐