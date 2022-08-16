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【詐騙貸款】涉虛報職業及薪金詐騙按揭公司約1300萬元　廉署起訴4人

社會 16:00 2022/08/16

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(資料圖片)

廉政公署今日（16日）分案起訴4名按揭貸款申請人，控告他們涉嫌虛報職業及薪金，詐騙一間財務公司向他們批出貸款共約1,300萬元。各人已獲廉署准予保釋，以待星期四（18日）在東區裁判法院答辯。

4名被告為按揭貸款申請人，年齡介乎49歲至57歲。張良、彭雪燕、楊佩紅及司徒強生被控共5項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。首3宗涉及張良、彭雪燕及楊佩紅的案件被指發生於2018年6月至2019年1月，三人當時透過兩間財務中介公司向華僑永亨信用財務有限公司（永亨財務）申請按揭貸款。

有關控罪指3人涉嫌各自與其他人士一同向永亨財務偽稱，她們分別是一間公司和一間教育中心的高級經理，以及一間物流公司的經理，月薪由8.5萬元至15萬元不等，並意圖詐騙而誘使永亨財務批出三筆由170萬元至約380萬元的按揭貸款，而導致她們獲得利益或永亨財務蒙受不利。

司徒強生的案件被指發生於2018年5月至8月，當時他為其父親所持有的一個物業透過另外一間財務中介公司，先後向永亨財務申請按揭貸款和裝修貸款。

該兩項控罪指司徒強生涉嫌與其他人士，一同向永亨財務偽稱他是一間工程公司的工程總監，月薪逾20萬元，並意圖詐騙而誘使永亨財務向他批出310萬元的按揭貸款及80萬元的裝修貸款，而導致他獲得利益或永亨財務蒙受不利。

永亨財務在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐

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按揭貸款 盜竊罪 廉政公署 欺詐罪

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