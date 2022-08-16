【親子好去處】新加坡大型親子遊樂場登陸沙田　4米高巨型滑梯＋6大職業體驗區【內附優惠詳情】

▲ 新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia登陸香港。（圖片由品牌提供）

新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」將於今年9月進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店！由8月29日起Klook平台將率先推出9折早鳥優惠，可選單次入場、10次入場及年票共3款門票。與此同時，由8月29日至9月11日期間，Kiztopia更於新城市廣場三期二樓特設「Kiztopia期間限定體驗區」，讓大家提早跟8個原創卡通角色拍照玩樂。

15大遊樂體驗區 必玩4米高巨型滑梯

佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，加上以8個原創卡通角色為主題的職業體驗區，以提升8大兒童成長智能為目標，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗！

「超巨型城堡攀爬區」：兒童攀爬設備，當中最刺激的當然是高達4米（約兩層樓高）的長滑梯，讓孩子直接滑進色彩繽紛的大型波波池，加上多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等。

「6大職業體驗區」：以原創角色為主題，讓小朋友在區內穿梭不同空間及玩樂活動，體驗學習不同職業的工作。

門票9折早鳥優惠

為慶祝首間海外旗艦店登陸新城市廣場，Kiztopia將與旅遊體驗預訂平台Klook合作，由8月29日起將於Klook首次公開發售遊樂場門票，由8月29日至9月11日期間更將推9折早鳥優惠，可選單次入場、10次入場及年票共3款門票，單次入場折實價為HK$142起即可入場。

單次入場票價詳情如下：

門票種類 入場時間 早鳥優惠票價 星期一至四（非公眾假期） 1小時 2小時 額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲） HK$142（原價：HK$158） HK$206（原價：HK$228） HK$98（原價：HK$108） 星期五至日及公眾假期 1小時 2小時 額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲） HK$188（原價：HK$208） HK$269（原價：HK$298） HK$134（原價：HK$148）

「Kiztopia期間限定體驗區」跟原創角色影相打卡

由8月29日至9月11日期間，Kiztopia將於新城市廣場三期二樓特設「Kiztopia期間限定體驗區」，讓大家提早跟8個原創卡通角色拍照玩樂！

Kiztopia香港首間旗艦店

地址 ： 沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK

營業時間 ： 10am – 10pm

查詢電話 ： 6675 4384 (Whatsapp) (客戶服務熱線時間: 10am – 8pm)

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責任編緝：蕭雅文