【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院案　蔡展鵬供稱曾到按摩院4至5次沒有接受性服務

▲ 蔡展鵬。（陳國峰攝）

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（16日）在東區裁判法院續審。裁判官溫紹明裁定表證成立，蔡展鵬今午作供稱，曾到訪Viet Spa 4至5次，每次均沒有人向他提議性服務，亦未曾接受過性服務。蔡作供完畢，案件押後至9月23日作結案陳詞，被告續准保釋。

現為警務處人事及訓練處處長的蔡展鵬供稱，2021年3月19日曾到訪涉案按摩院Viet Spa，當日警方突擊上門調查，蔡正與1名年輕女子同處房內。蔡承認，自2020年中起累計到訪約4至5次，平均逗留約1小時，每次均接受相同服務，於3月19日約一周前亦曾到訪。蔡同意接受服務時，每次均在房內與1名女子共處，但對於之前有否見過於3月19日與他同房的女子時表示「唔係咁清楚」。

辯方問及有沒有人向蔡提議性服務，蔡表示沒有，亦否認曾接受任何性服務，包括磨擦性器官服務。蔡亦表示，在Viet Spa場內外也沒看見可提供性服務的暗示，而他每次到訪Viet Spa都不相信場內會提供性服務。

女被告張明芳的代表律師問及，蔡每次到Viet Spa時是否由同1名女技師按摩，蔡供稱「我冇揀，亦唔一樣」。

蔡在控方盤問時承認以個人身份到訪Viet Spa，並與公職無關，對3月19日的掃黃行動並不知情，也沒有控制行動。蔡亦同意他無法確認Viet Spa有否持牌，對場所的觀察限於個人判斷，其觀察限於公眾區域和曾到過的房間。蔡強調，並不認識場內管理人或員工，同意詢問過的問題只是有關按摩服務。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

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記者：陳曉欣