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【就是青春】林躍翰+康志維敗陣《造星》後再參賽　不覺與林家謙撞樣為優勢

娛樂 16:57 2022/08/16

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《就是青春》參賽者林躍翰（左）、康志維（右）。

香港開電視舉行首個選秀節目《就是青春》，於年初進行全球招募後，篩選出18位參賽者，參賽者與余詠珊、何哲圖等一同出席今日（8月16日）舉行記者會。

當中在參賽者名單中，康志維（Edmond）、林躍翰（John）曾先後參加ViuTV選秀節目系列《全民造星》，同告戰敗的二人再參加歌唱比賽，努力地追夢。

Edmond、John一同接受TOPick專訪，分享參賽心情兼回應與林家謙（Terence）、胡鴻鈞（Hubert）「撞樣」的說法。

最新影片推介：Alice專訪

曾參加《造星》

Edmond是《全民造星II》的參賽者、John曾參加《全民造星III》，John覺得可能算是對鏡頭比較熟悉，但自問未算是很成熟的表演者，也是大家互相學習，但對比《造星III》時是更有信心，也是大家互相學習。

Edmond予人文靜的感覺，他指自己以唱歌應該可以吸引到觀眾投票給自己。

與Hubert+家謙撞樣

John在參加《全民造星III》時已被指為「翻版胡鴻鈞」兼曾與對方合作拍攝短片，他說：「其實本身唔覺，但去到唔知邊一年有人同我講話你同Hubert好似，講講下我自己都覺得好似。但係我覺得似嘅係相、角度。我哋有一齊跳過Dance Cover，拍埋又覺得唔係好似，當時似到Hubert搵我合作」。

至於Edmond則指《就是青春》的參賽者直接稱他做「家謙」，問到會否認為是優勢，他則認為不是。

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各有專長

當問到二人各自認為自己的專長是甚麼時，John先說：「應該係跳舞，但可能《造星》之後到依家都嘗試多咗跳唱，畢竟自己以前純粹係跳舞，之後接觸多咗唱歌，就想嘗試一下跳唱」。身為「樂壇已死大合唱團」成員的Edmond表示自己專注唱歌。

與《造星》之不同

同樣是選秀比賽，觀眾自必以《造星》與《就是青春》作比較，John指兩者的不同之處是人數，現時只有18位參賽者，大家就更易展現到自己的特質。而另一個不同就是訓練上，《造星》時是每一回合當中進行。

二人同樣表示不怕節目是「真人騷」形式，早已拋開偶包。

記者：馮雪怡

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