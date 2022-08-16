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【死亡個案】再增10人離世　7人未完成疫苗

社會 16:39 2022/08/16

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（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。 

劉家獻指，再增10人離世，6男4女，其中2人來自院舍，年齡介乎60至79歲，7人未完成疫苗。

  • 60歲男子有肺癌，有服化療藥，8月11日快測陽，有咳等，沒有求醫，8月14日離世
  • 88歲女子有不同長期病患，7月23日快測陽，8月2日快測陰，情況一直差，8月15日離世
  • 97歲男子有長期病患，皮膚癌曾做手術，8月4日到指定診所，心臟衰弱，開不同藥物，8月15日離世

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記者：余思嵐

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