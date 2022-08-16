【親子好去處】新加坡親子遊樂中心下月登陸沙田新城市　必玩4米高巨型滑梯15個體驗區

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心「Kiztopia」將於今年9月人氣進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店！由8月29日起Klook平台將率先推出9折早鳥優惠，可選單次入場、10次入場及年票共3款門票。與此同時，由8月29日至9月11日期間，Kiztopia更於新城市廣場三期二樓特設「Kiztopia期間限定體驗區」，讓大家提早跟8個原創卡通角色拍照玩樂，發掘Kiztopia的魅力！

最新影片推介:

必玩4米高巨型滑梯

這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，加上以8個原創卡通角色為主題的職業體驗區，以提升8大兒童成長智能為目標，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗！

▲ 「Kiztopia」將於今年9月人氣進駐香港。

必玩推介：

「超巨型城堡攀爬區」：作為香港規模數一數二的兒童攀爬設備，當中最刺激的當然是更高達4米（約兩層樓高）的長滑梯，讓孩子在一片快樂尖叫中直接滑進色彩繽紛的大型波波池，加上多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等，實在令人樂而忘返。

「6大職業體驗區」：

以原創角色為主題，讓小朋友在區內穿梭不同空間及玩樂活動，體驗學習不同職業的工作。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳