【馬拉松】宏利與田總合作籌辦「港珠澳大橋半馬拉松」　計劃於明年舉行

▲ 宏利與田總合作籌辦「宏利大灣區港珠澳大橋半馬拉松」，計劃於明年舉行。（宏利提供）

明年跑手有機會在港珠澳大橋上奔馳。宏利香港與香港田徑總會今日（16日）宣布簽署合作備忘錄締結夥伴關係，正式展開籌辦香港首次「宏利大灣區港珠澳大橋半馬拉松」。

宏利亞洲總裁兼首席執行官戴明鈞表示，宏利香港與香港田徑總會在締造大衆健康和福祉方面抱著共同理念，很高興能與香港田徑總會建立合作夥伴關係。這次於港珠澳大橋舉行的半馬拉松將會是宏利大灣區馬拉松的香港站賽事，而未來的願景是擴展至珠海和澳門。

香港田徑總會主席關祺表示，很高興能與宏利香港攜手合作，落實籌辦這項首次在港珠澳大橋舉行的半馬拉松賽事，很高興香港田徑總會能為長跑好手物色到這一嶄新而令人雀躍的地點。適逢香港特區慶祝回歸25周年，雙方透過合作夥伴關係，共同在大灣區這地標基建上舉辦跑步賽事，實在別具意義。

出席簽署儀式的嘉賓分別為文化體育及旅遊局體育專員楊德強，宏利總裁兼首席執行官高瑞宏，宏利亞洲總裁兼首席執行官戴明鈞，以及香港田徑總會主席關祺。

「宏利大灣區港珠澳大橋半馬拉松」計劃於2023年舉行。現正積極進行有關賽事規模及執行細節的籌劃及可行性研究，而賽事的有關詳情將會於政府批准後適時公布。

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責任編輯：李榮忠