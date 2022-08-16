【美食速報】日本餐廳推兩款廚師推介套餐　$800嘆逾13款美食兼送心形壽司

▲ 日本餐廳うまい鮨勘推廚師推介壽司/串燒套餐。（圖片由品牌提供）

來自日本築地市場的過江龍餐廳「うまい鮨勘」為了慶祝店鋪擴充，及感謝食客們的支持，推出了全新兩款廚師推介套餐，以時令壽司及即烤串燒提供予食客，親民價每位$800便可嘆盡13款串燒或壽司。

廚師推介串燒套餐

▲ 串燒套餐。（圖片由品牌提供）

廚師推介串燒套餐包括前菜、13 款串燒、雞白湯麵及甜品。時令前菜款式每日有所不同，按時令供應。隨後會推出即叫即烤的串燒款式，餐廳更使用了本地的三黃雞入饌，雞味濃郁且肉質嫩，並用上不同部位製作成串燒，還可配上餐廳自家秘製的醬汁調味。

款式包括自家製的免治雞肉串，以雞腿肉及軟骨位組成，肉汁豐富，附上日本生雞蛋黃，可蘸點同吃增添嫩滑感。還有燒雞翼、雞柳、雞頸肉、大蔥雞肉串、雞下腿、雞皮、雞尾、雞心、雞肝。另外還有鹽燒的日本A4和牛串，以牛油、醬油及蒜蓉等燒製、南非鮑魚及原隻虎蝦。

吃完串燒後，還有雞白湯麵配上雞胸肉，及以雪糕作甜品作結。

13貫時令壽司配搭

▲ 13 貫時令壽司配搭。（圖片由品牌提供）

另一款廚師推介壽司套餐，配以前菜、手握壽司、手卷、鯛魚湯或蜆麵豉湯及 甜品。餐廳選用日本直送的時令魚，供應13貫款式不一的壽司如大鮪魚腩、中鮪魚腩、海膽、白蝦、小肌魚、池魚等多款時令魚（款式按照當日供應為準，每日不同），最後奉上紫菜手卷。

食客更可自選鯛魚湯或者蜆麵豉湯，鮮味十足。最後少不了以雪糕作結。

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免費送鮨味心形壽司

由即日起至10月31日期間，只要惠顧任何兩款廚師推介套餐，只需提前一日預訂，即可免費獲贈鮨味心形壽司一個（價值$198/份)。以多款時令魚配以壽司飯堆砌出心形，打卡一流！適合用來慶祝，送給壽星仔或壽星女！

うまい鮨勘

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G04A舖

電話：2115 9956

營業時間：11:00-22:00（21:15最後落單）

Facebook & Instagram：sushikanhk

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責任編緝：蕭雅文