【育兒難題】港孩因奬勵計劃變斤斤計較　專家教4大原則勿讓子女功利化

▲ 很多家長使用奬勵計劃鼓勵孩子，但有小朋友因而變得功利。

很多家長都會使用奬勵計劃，希望增加孩子的良好行為、或培養一些好習慣。但家長不時向筆者反映，計劃確實是有效，但孩子亦變得很「功利」，沒有奬品的話也表明會「罷工」，讓家長苦惱非常。他們都會問同一個問題：「奬勵真的有效嗎?」而筆者通常的回應是：「你們奬勵甚麼行為？奬甚麼？如何奬？何時奬？」

若希望孩子不功利，家長需留意以下幾個原則：

1. 慎選目標行為

一些原本小朋友已經很有興趣做的事，家長也用奬勵計劃的話，其實小朋友的內在興趣會大減，最後變得很功利，以致沒有奬品就不肯完成。若家長希望奬勵計劃有效的話，應選擇一些小朋友不太肯做或動機較低完成的事，而透過奬勵計劃，引起他們完成的動機。若這些行為孩子本身已經做得到，或過份容易，則不宜給予奬勵。

此外，家長亦需謹記目標行為必須是孩子能力範圍而內，並能透過努力而慢慢能完成得到的，例如在一定時間內完成功課、整理房間、做家務等等。

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2. 奬品要適量

家長需留意，目標的良好行為需與奬品的大小成正比。有時奬品過大，(例如完成一份作業就奬勵他們去海洋公園的話)，會影響孩孩子的動機，而他們因此或會變得很功利。因此，家長可按事情的大小而調整奬勵的類別及數量。

3. 由有形奬勵逐漸轉化成無形奬勵

奬勵有很多種，一般分為「有形奬勵」 (例如金錢、食物、文具、玩具等等)及「無形奬勵」 (例如口頭讚賞、微笑、拍肩、擁抱、進行特別活動等等)。一般來說，無形奬勵比起有形奬勵較能讓孩子持續良好行為。若家長總是利用有形奬勵 (特別是物質的奬勵)來鼓勵孩子的良好行為時，會令孩子日後較難內化他們的良好行為。

當奬勵計劃開始時，家長可考慮在孩子做到目標為時奬勵有形奬勵，以及輔以口頭讚賞。但當計劃進行了一段時間時，而家長亦發現孩子的自覺性也漸漸提高時，便可考慮將奬勵慢慢轉化成無形奬勵。

4. 奬勵需有退場機制

家長須謹記，奬勵不能永遠地進行，必須有退場機制，否則孩子的良好行為不會內化。當家長留意到孩子的好行為在無形奬勵下也能持續，便可結束計劃，日後則以口頭讚賞讓孩子持續良好的行為。

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原文題為「沒有奬勵，小朋友變得『太功利』怎算好？」

撰文︰註冊教育心理學家廖坤怡