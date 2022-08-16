【港產陀飛輪】沈慧林撐本地創作　推出《明日戰記》特別版Exosuit陀飛輪腕錶

▲ 沈慧林支持香港電影，推《明日戰記》特別版Exosuit陀飛輪腕錶。

香港科幻動作電影《明日戰記》將於8月25日上映，為配合電影宣傳，香港陀飛輪鐘錶品牌萬希泉特別推出《明日戰記》特別版Exosuit陀飛輪腕錶，全球限量發售200枚。

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「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）坦言對此合作感到非常興奮：「品牌過去多年，曾先後與多個國際IP（知識產權）合作，如《復仇者聯盟》、《變形金剛》、《星球大戰》、高達等等，推出主題腕錶。如今可以與香港製作的IP合作，支持本地創作，令我感到意義非凡。」電影中的動力重裝甲Exosuit頭盔用上逾二百件組件組成，《明日戰記》特別版Exosuit陀飛輪腕錶亦用上由193件組件及27顆寶石承軸組合而成的陀飛輪機芯，兩者同樣精緻。

William續說：「《明日戰記》足以證明香港的電腦特效製作已達國際水準，令人感到相當鼓舞及感動。我創立鐘錶品牌的初衷，亦是希望讓香港的人才發揮創意及工匠精神，不斷改良及研發製錶技術，讓世界知道香港品牌的實力與魅力。」

▲ 腕錶的12時位置是Exosuit頭盔浮雕圖案，電影中兩位主角進行任務時所穿着的動力重裝甲。

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責任編輯︰王明芳