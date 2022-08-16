【就是青春】洪韻騏+余逸暳率先唱劇集主題曲否認大熱　Wincy大讚炎明熹是出色歌手

▲ 左余逸暳（Bethia）洪韻騏（Wincy）（陳慧安 攝）

香港開電視首個選秀節目《就是青春》今天（8月16日）舉行記者會，18位參賽者首度會見傳媒。當中19歲的洪韻騏（Wincy）及 同樣19歲的余逸暳（Bethia） ，二人未正式比賽已獲安排唱劇集宣傳歌，可見備受公司重用！

Wincy與Bethia一同接受TOPick訪問時被問到為今次的比賽準備了甚麼殺手鐧，Bethia說：「沒有準備甚麼殺手鐧，只是一直持續裝備自己，每天練習多些，令基本功可更為紮實，而在跳舞方面則每星期都有練習和在家中亦有做體能的運動，令自己在跳舞堂時能跟上體力消耗。」

Wincy則說：「因為我一直很喜歡在舞台上表演，以前有參加過合唱團，前一年便開始玩流行音樂，想自己更熟練唱流行音樂，亦望帶更多好的歌曲給香港人。」

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二人否認大熱

談到二人已為公司率先唱劇集主題曲，會否覺得自己是大熱，Wincy表示十分感謝公司給予其機會：「但又不可以說是大熱，因為現時比賽開始大家喜歡的類型也不同，不會覺得自己出歌先便較厲害，我認為大家都是同一個起跑線，以後的定數還未知道。（有沒有覺得這是強心針？）對，因為錄歌是我從未試過的事，有機會可以嘗試又真的播出街，是一個很大的強心針。」

至於再提到早前她更為歌曲到電台宣傳，Wincy說：「都是我的第一次，因為我不善辭令，那次在電台作宣傳真的讓我壯膽。」

而Bethia指與Wincy的想法一樣，並沒有因出了歌而感到大熱：「這個比賽大家都有自己的魅力，亦有自己擅長的東西，每人也不同和有突出的地方。我亦覺得出歌是一個強心針，因為都是我首次到錄音室錄歌，而經歷此次後，亦知道要特別注意咬字各樣東西。（會否害怕不能專心學業？）我沒有這個擔心，因為報名參加這個比賽時都知道要有心理準備，將會在高壓的環境下比賽，所以我現在都有找師兄師姐拿筆記在備戰時提早溫習。」

Wincy指自己一直以歌手為目標，並表示將來修讀的科目都會與音樂有關，便可令她更可專心在比賽上。

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被外界視為炎明熹勁敵

提到Wincy一直被外間譽為炎明熹勁敵，問到她有何看法，她說：「我覺得她十分厲害，她的歌聲有不一樣的感覺，所以我認為她都是很厲害的歌手，而我覺得與她都有很不同的地方，希望以後在比賽上大家都能分別出和留意我更多。」

問她有此標籤會否感到有壓力？Wincy坦白稱：「都有，不希望辜負大家的期望，而且這個是我首次參加的大型選秀節目，之前都是參加小型比賽，所以都會有一定的壓力。」

記者：馮雪怡