【選管會】主席馮驊任期今屆滿　政府正物色下任人選適時公布

▲ 選舉管理委員會主席馮驊。 （資料圖片）

現任選舉管理委員會主席馮驊法官的主席任期今日（16日）屆滿。政府發言人表示，正積極物色下一任選管會主席，並會適時公布委任安排。

政府發言人向即將卸任主席的馮驊法官衷心致謝，並指他在選管會盡心服務13年，克盡厥職，建樹良多。馮驊於2009年首次獲委任為選管會主席，並分別於2013年及2017年再度獲委任。他的現任任期今日屆滿，其時他已擔任選管會主席13年。在其任期內，馮驊帶領選管會舉行和監督了一系列的選舉，包括行政長官選舉、選舉委員會界別分組選舉、立法會選舉、區議會選舉及鄉郊代表選舉。

發言人表示，在過去一年多的時間，3場重要的選舉在經完善的特區選舉制度下順利舉行，落實「愛國者治港」，確保「一國兩制」行穩致遠，在馮驊領導下，選管會在確保香港的公共選舉公開、公平和公正方面，成績斐然。



選管會乃根據《選舉管理委員會條例》（第541章）成立的法定機構，職能包括就選區分界提出建議，舉行和監督公共選舉以及就選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的主要宗旨是確保公共選舉在公開、公平及誠實的情況下進行。

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責任編輯：陳葆琳