【偷龍轉鳳】詐騙集團涉以偽鈔騙走160萬元虛擬貨幣　警方拘捕4男女包括主腦

▲ 行動中搜出的證物。(香港警察 fb)

警方瓦解一個虛擬貨幣詐騙集團，涉嫌以偽鈔騙取約值160萬元的虛擬貨幣，並以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。

九龍城警區重案組第二隊高級督察鄧駿穎稱，案件中的受害人早前於社交平台得悉有人高價收購虛擬貨幣，不虞有詐並聯絡對方，在上月5日到紅磡一間寫字樓進行交易。期間買家交出2疊用保鮮紙包裹的鈔票予受害人，並指示受害人轉賬約160萬元的虛擬貨幣到指定電子錢包，交易完成後買家藉詞離開。受害人打開保鮮紙檢查鈔票時始發現，只有表面數張是真鈔，其餘均屬偽鈔，遂報警求助。

▲ 九龍城警區重案組第二隊高級督察鄧駿穎。(香港警察 fb)

九龍城警區重案組第二隊接手調查，經情報分析及深入調查後，鎖定一個犯罪集團。警方於今早(16日)成功拘捕3男1女，介乎22至35歲，包括集團主腦、接洽買家及處理虛擬貨幣成員等，並於疑犯的住所搜出犯案時衣物、電話及手提電腦。所以疑犯仍被扣查，警方指案件仍在調查，不排除稍後會有更多人被捕，又呼籲市民買賣虛擬貨幣要揀選信譽良好的平台。

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記者：黃傑偉