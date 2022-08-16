【施政報告】民建聯冀盡快放寬入境檢疫至「0+7」　倡吸引人才企業來港發展創科

▲ 民建聯立法會議員葛珮帆則指，最近特別在金融、會計和資訊科技界，有不少從業員已經離開香港，擔心會出現人才流失情況，希望今年內有機會進一步放寬海外入境限制。（經濟日報資料圖片）

新一份施政報告10月19日發表，民建聯今日舉行記者會交代部分建議，包括希望盡快將海外入境檢疫限制，由目前的「3+4」安排，進一步放寬至「0+7」，同時爭取與內地有條件通關。

進出口界立法會議員黃英豪指出，工商界對目前「3+4」安排（即3日酒店隔離，加4日醫學監察）並不滿意，因為絕大部分國際城市已無相關限制，希望港府盡快放寬至「0+7」（即毋須酒店隔離）。他又認為，變種病毒對一般成年人影響比較低。

正身處英國倫敦的立法會議員陳仲尼亦指，財金界認為目前「3+4」安排已較好，但希望當局盡快作進一步放寬，強調要考慮本港與其他城市的競爭力。他又以新加坡等海外城市為例，指即使當地放寬了入境檢疫限制，重症個案和死亡人數亦未出現急劇上升。

另一立法會議員葛珮帆則指，最近特別在金融、會計和資訊科技界，有不少從業員已經離開香港，擔心會出現人才流失情況，希望今年內有機會進一步放寬海外入境限制。她同時指出，商界亦對與內地通關一事心急如焚，重提該黨正爭取「逆向檢疫」安排。

▲ 新一份施政報告10月19日發表，民建聯今日舉行記者會交代部分建議。（民建聯提供）

另外，民建聯亦認為，現時優秀人才入境計劃門檻較高，又建議提供優惠稅率等措施，吸引國際人才來港；同時引入更多創科龍頭企業來港，加大力度推進創新科技及「再工業化」發展，並將香港與內地發展成大灣區智慧城市群。

該黨又建議，盡快落實有關容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價的措施細節，並加強香港全球主要集資中心地位，包括容許未有收入或盈利的公司來港上市的範圍，由生物科技擴大至更多類別的科創公司。

建議還包括，為香港專業會計師設立專屬執業試，通過執業試就可以在內地大灣區9個城市執業，於事務所擔任審計業務合夥人。

民建聯透露，將於下月約見特首李家超，呈交施政報告相關的詳細建議。

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記者：胡偉明