陳自瑤回應與王浩信離婚傳聞 Yoyo：不是事實 娛樂 17:06 2022/08/16 分享： 分享： 熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 ▲ （東星圖片） 今日（8月16）有雜誌報道指視帝王浩信（Vincent）與太太陳自瑤（Yoyo）正式離婚，結束即將迎的11年婚姻關係。 在今日下午4時40分，陳自瑤在個人社交平台發文澄清傳聞，寫道：「對於今天不是事實的報道不作任何回應了 謝謝大家關心！」 至於王浩信亦在個人社交平台寫道：「一切安好，多謝大家關心🙏🏼」 最新影片推介：Alice專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【婚後事】Yoyo陳自瑤入行22年首當女一 由宅男女神到專演壞女人再轉成實力派 12:34 2022/05/24 【婚後事】Yoyo陳自瑤入行22年首當女一 由宅男女神到專演壞女人再轉成實力派 【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣 與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞 今日 14:23 【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣 與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞 【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂 今日 10:49 【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂 你可能感興趣 【婚後事】Yoyo陳自瑤入行22年首當女一 由宅男女神到專演壞女人再轉成實力派 12:34 2022/05/24 【婚後事】Yoyo陳自瑤入行22年首當女一 由宅男女神到專演壞女人再轉成實力派 【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣 與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞 今日 14:23 【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣 與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞 【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂 今日 10:49 【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂 陳自瑤 王浩信 夫妻之道 家庭關係 TVB