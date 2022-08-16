陳自瑤回應與王浩信離婚傳聞　Yoyo：不是事實

▲ （東星圖片）

今日（8月16）有雜誌報道指視帝王浩信（Vincent）與太太陳自瑤（Yoyo）正式離婚，結束即將迎的11年婚姻關係。

在今日下午4時40分，陳自瑤在個人社交平台發文澄清傳聞，寫道：「對於今天不是事實的報道不作任何回應了 謝謝大家關心！」

至於王浩信亦在個人社交平台寫道：「一切安好，多謝大家關心🙏🏼」

最新影片推介：Alice專訪