【撤感化令】涉警總外塗鴉判感化失聯2年　21歲男被撤感化令改判入戒毒所

▲ 東區裁判法院。資料圖片

21歲男子涉於2019年在警總外牆塗鴉，並承認刑事毁壞罪被判感化1年，惟其後與感化官失去聯絡，至上月與中槍「健仔」曾志健等3人於西貢被捕，案件今（16日）於東區裁判法院再訊。主任裁判官嚴舜儀指，考慮到被告的年紀和意志薄弱，撤銷感化令，改判戒毒所。

被告王愷銘被控於2019年6月21日，在灣仔警察總部正門外，損壞正門附近外牆。王承認控罪，並於2021年6月被判12個月感化令，感化期間不可接觸毒品，需接受戒毒療程。

被告另涉在2019年6月12日參與非法集結，以及於同年8月涉藏大麻。他在2020年非法集結案開審時缺席聆訊，法庭發出通緝今，至2022年7月，被告與中槍的「健仔」曾志健等3人於西貢被捕，王上庭後承認2項控罪，此案將於8月31日再訊。

辯方指，被告有脊柱側彎、失眠和壓力問題，受朋輩影響下吸毒，現正被還押，沒有機會接觸損友和毒品，被告希望在獄中戒毒及醫療脊柱側彎問題，不會再吸毒，望判處短期監禁。

主任裁判官指，被告另涉的非法集結案將於月底再訊，但目前此案案情尚未敲定，被告亦可能被加控控罪，無法預計其刑期。被告與感化官失聯期間曾濫藥，考慮其年紀和意志薄弱，認為被告需盡快接受戒毒療程，由專人協助戒毒，遂撤銷感化令，改判戒毒所。

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記者：陳曉欣