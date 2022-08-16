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【5區污水陽性】涉荃灣浪翠園及黃大仙彩虹花園等　港府派逾24萬套快測包

社會 17:09 2022/08/16

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(資料圖片)

政府今日（16日）表示，元朗、荃灣、深水埗、黃大仙及中西污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 

快速測試
 
元朗區 — 朗屏邨、楊屋新村、嘉湖山莊（樂湖居及賞湖居）

荃灣區 — 田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、龍騰閣、帝華軒、海雲軒、浪翠園第一至四期、麗都花園、豪景花園、豪景花園依麗小築、光板田村

深水埗區 — 紫藤路與地錦路附近一帶住宅及澤安邨（按附件）

黃大仙區 — 彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑及龍池徑附近一帶住宅、東頭（二）邨、御‧豪門、豪門

中西區 — 薄扶林道遊樂場附近一帶住宅，以及山市街、青蓮臺及李寶龍路附近一帶住宅（按附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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