【精英運動員】浸大取錄6名精英運動員　張家朗將讀體育及康樂管理課程   

▲ 浸大取錄6名精英運動員，張家朗將讀體育及康樂管理課程。（林宇翔攝）

香港浸會大學今（16日）宣布，透過「優才運動員入學計劃」，取錄6名現役精英運動員，包括奧運金牌劍擊運動員張家朗，他們均將入讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。

6名透過計劃入學的運動員，包括奧運金牌劍擊運動員張家朗、欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍，及田徑運動員石錦程。

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張家朗高中輟學成為全職運動員，他稱自己已「唔細個」， 認為要計劃將來的職業路向：「運動員唔可做一世，都希望慢慢諗吓、鋪排之後嘅路要點樣走係。」他又說，得知單車運動員李慧詩等精英運動員亦是該學科畢業生，認為浸大有經驗，相信可透露學業了解更多關於運動員心理、身體構造等的知識，對其職業生涯有新啟發。

至於如何平衡學習及訓練時間，張家朗說，現階段會專注運動員訓練，形容會先謹慎地跟上學業，留待日後有時間再體驗校園生活。他指，下年4月會開始計算奧運積分，目標先順利取得入場券。

浸大校長衞炳江說，浸大一直支持香港運動員及體育運動發展，並透過入學計劃，為運動員提供更全面及個人化的學習支援。他又說，十分高興各位運動員入讀浸大，並希望他們在運動場上保持出色表現，同時在未來的日子享受豐盛的校園生活。

浸大副校長（教與學）周偉立指，運動員會獲個人化輔導、學業諮詢、心理輔導和生涯規劃，校方亦提供靈活的學習安排，配合訓練和比賽日程，並容許延長修業期，以幫助他們兼顧學業與運動的發展。他又說，經計劃入讀浸大的運動員可獲全額或半額學費減免。

周偉立透露，浸大明年會有10個課程參與計劃，期望收取更多有不同才華的學生。

浸大指，「優才運動員入學計劃」申請人需在相關體育項目擁有認可的運動評級和成就，獲香港體育學院或其他體育協會提名，或者為曾於地區或國際性運動賽事有傑出成就。甄選準則包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，以及就個人的興趣，未來學業計劃以及目標的陳述等。

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記者：黃悅晴