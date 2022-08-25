【育兒心得】設定三項家規教「Give and Take」 財爸教兩女從小學會人生技巧

▲ 郭家耀設定三項家規教女兒「Give and Take」 。

這位財爸設立三項家規去管教兩位女兒，要她們學會「Give and Take」、兩姊妹相互依靠，並且培養出同理心。

安里資產管理董事總經理郭家耀育有兩名女兒Sophia和Yoyo，雖然疼愛她們，但不會貴養她們，首先是要Sophia和Yoyo都參與家務，但會提供獎賞，既可為她們提供賺取收入的機會，並可令她們體會到家中傭人的工作並不輕鬆，便會盡量不去增加傭人的負擔。「這個安排能夠間接地提升Sophia和Yoyo的自理能力和同理心，結果她們爭住做家務。」郭家耀笑道。

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家庭活動輪流作決定

第二個規矩是每當有家庭集體行動例如出外用餐，都會由一位家庭成員輪流作決定，然後其他家庭成員投票，但有時候未必符合小女兒Yoyo的心意，她會不高興甚或哭起來，父母便會安慰她下次會輪到她做決定，今次要順服大家的投票結果。

此舉又是有目的而為，為要Sophia和Yoyo學會「Give and Take」(意即有商有量、妥協折衷)，明白群體生活需要合群、願意付出，並要有同理心。「心裡有一把尺，知所取捨和堅持，而且是要從小學習拿揑這把尺。」郭家耀解釋。

兩姐妹同房以增進感情

第三個規定是要Sophia和Yoyo兩姊妹同房，為要加強彼此感情。「因為我是獨生子，童年時只能左手同右手的玩具玩耍，深刻體會過那種寂寞。將來我和太太百年歸老後，世上最親的人就是她們姐妹對方，所以故意不安排一人一房，希望Sophia和Yoyo多些傾談，關係密切。」郭家耀進一步解釋，除了物質之外，人類對情感都要有所依靠。要Sophia和Yoyo睡同一個房間是要營造培養感情的環境。

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上課是知識+參與+滿足感

郭家耀夫婦用心良苦地作出以上三項規矩，那麼對於兩位女兒的學業又如何? 郭家耀不希望催谷女兒，所以安排Sophia和Yoyo入讀非傳統的學校啟思小學，小一至小三期間並不需要考試，因此學習壓力不大，每晚9時便可睡覺，有利身心健康。

郭家耀只希望她們每天學到應用於生活的新知識，做功課的過程是自行搜集資料，進行分析後製作簡介，在參與過程中，能夠吸收知識，完成簡介後得到滿足感。「不能餵給她們，學知識要包括硬知識和學習框架，即是懂得如何尋找知識。」郭家耀說。

做人處事要有原則

將來Sophia和Yoyo長大後，郭家耀計劃進一步教導她們思考和邏輯。「因為做人處事要有原則，不懂思考和有邏輯地分析，便會欠缺原則。」他相信這些對於孩子將來長大之後是終生受用，勝於學習天文地理。

女兒就讀大學之前，郭家耀都無意送她們到海外留學，因為希望Sophia和Yoyo的成長階段是在父母身邊。雖然女兒就讀私學校，但郭家耀並無為她們設立教育基金，在預留6至12個月的生活費作為應急之後，餘下便購買具儲蓄成份的保險產品，以及投資低風險的基金。另外，他兩夫婦亦趁英鎊和澳元匯價低，在英國和澳洲置業作為賺取租金收入。

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記者：殷鳳萍