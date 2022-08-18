【神探大戰】思覺失調VS多重人格障礙　精神科醫生解構電影《神探大戰》

▲ 精神科醫生解構電影《神探大戰》。

筆者剛剛看了非常懸疑的電影《神探大戰》，故事講述主角神探李俊患有精神病，但精神病反而讓他擁有準確的分析和先知先覺的破案能力，不少觀眾也詢問筆者究竟神探李俊患的是思覺失調？還是多重人格障礙？

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還記得在醫學院讀書的時候，很多教授都說要為病人診斷就要像一位神探那樣，要根據蛛絲馬跡，和時間競賽，不斷搜集資料幫助破案，從而得出最終答案和診斷。但在臨床上要區分思覺失調和多重人格障礙並不容易，在戲中神探因其妻子患有抑鬱症而自殺，之後就引發出精神病，很可惜大部份的精神病在病發初期也是由於身邊出現巨變所導致，因此單憑妻子離世並不能斷定是思覺失調，還是多重人格障礙。

另一方面，很多市民都對思覺失調有一個誤解，就是他們有雙重性格 (Split Personality)，即是有點像傳說中的人狼，早上可以是一位溫文爾雅的人，夜晚可能變成另一個暴戾恣睢的人，這個誤解可能是源於過去一些電影的橋段。但現實生活中的思覺失調患者並不是這樣，他們的性格是不會出現突變。

神探李俊在分析或破案之前，他總是自言自語似的，他會像聽到很多不同的聲音和他說話，並作出回應和溝通，這個情況比較像幻聽的病徵。假如神探所聽到的聲音是來自外在的環境世界，這樣就應該界定為幻聽症狀，但假如這些聲音是來自他的腦海，來自內心世界的不同人格，那麼就有機會是多重人格障礙。

另一方面，多重人格障礙的患者至少有着兩種或以上的人格，身邊的親朋好友經過一段很長的時間，或許能辨認出不同人格擁有不同的性格、態度、語氣和行為，從而發現患者擁有多重人格障礙。但假如是思覺失調患者，除了典型的幻聽症狀，身邊的朋友家人比較容易察覺其他陽性病徵，例如：妄想 (即無中生有的想法)、思想及言語紊亂；或陰性病徵，例如：少說話、木無表情、減少社交、不重視個人衞生和缺乏積極性等等。

電影《神探大戰》是一套案中有案、局中有局的電影，因此神探李俊的精神病也是導演和編劇絞盡腦汁、刻意設計的角色，觀眾越燒腦，劇情就越懸疑。神探李俊究竟是什麼精神病？當觀眾看完電影之後，相信也擁有神探般的觸覺，並能破解李俊是什麼診斷，因為真相只得一個！

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文章獲林震醫生授權轉載。