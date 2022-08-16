【無懼障礙】腦性麻痺影響大小肌肉說話能力　20歲男生鑽研編程立志成軟件工程師

▲ 20歲李富成患腦性麻痺，在2022 DSE考獲最佳5科17分成績，盼成為軟件工程師。

受身體殘障限制，沒有自怨自艾，更發掘自我才能！20歲男生李富成小時已自知有腦性麻痺，跟他人不一樣，在小學時入讀香港紅十字會轄下特殊學校，學校提供很多支援，更因上電腦課裁進電腦世界，邏輯力加強，連同數學成績大躍進，在今屆DSE考獲5科17分的成績，電腦、數學及數學延伸部分皆獲4，立志成軟件工程師。

DSE獲最佳5科17分

李富成在香港紅十字會雅麗珊郡主學校（下稱雅麗珊）畢業，將計劃升讀香港專業教育學院（沙田）的基礎文憑1年，接著預計升讀高級文憑或副學士，再升讀有關資訊科技學士學位，盼能大學畢業後從事IT工作。

獲最佳5科17分，惜英文不合格獲1分，富成跟老師商討後，申請覆核英文科成績，看可否由1分升上2分。同時，他已準備來年DSE報考多一次英文科。預計9月初升讀IVE，現時正值上大專前的暑假，富成沒有鬆懈，努力去溫習英文，如YouTube看英文短片、演講、聽歌等，希望在聽說讀寫方面加強英語，以應付大專的學習和重考DSE。富成說話非字正腔圓很清晰，但旁人都能聽到他所說內容，他勉勵自己及師弟妹︰

面對困難挑戰時，不要逃避，好像去面對恐懼，慢慢去部署計劃，不要集中某一兩科，要考慮全面。

▲ 在2022 DSE，患有腦性麻痺的李富成報考了6科，考獲最佳五科17分。（圖片︰香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

面對困難不要逃避

富成在挑戰DSE有以上感受，而當中「面對困難不要逃避」亦可說是他人生格言。他自小患有腦性麻痺，腦性麻痺是腦部的運動中樞機能異常，主要的症狀是運動障礙，他指媽媽沒有跟他解說何以有腦性麻痺，可能不屬太嚴重，而他小時候的印象是生活不便利但已習慣。

我3歲時才懂行路，行路要留心起伏位，因為肌肉控制不太好。日常生活慢慢來，例如手震影響到我拿一杯水，還有說話溝通很多時要重覆1、2次，對方才聽得到。

▲ 富成（右）從小因病患身體運動機能發展較差，但未有感大問題，可以跟小朋友玩得開懷。（圖片︰受訪者提供）

鑽研電腦編程研究系統運作

回想小時候入讀主流幼稚園，富成有感學校對有SEN特殊教育需要的他沒有太多支援。至上中小學，他入讀了專為身體弱能學童而設的特殊學校––香港紅十字會雅麗珊郡主學校，在成長路上大有幫助。校方提供職業治療、物理治療與言語治療，針對學生個別的情況加以輔助，例如富成大小肌肉控制弱，執筆寫字大有難度，校方讓他使用筆托，之後讓他用電腦輔助學習。當提及何以愛上電腦，富成滔滔不絕地說︰

細細個學校有電腦，借了回家使用，變成有少少沉迷玩電腦，現時回想都是玩一些很無聊的遊戲。後來，受老師影響，很喜歡上電腦科，鑽研編寫程式、研究系統運作。

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李富成班主任及資訊科技科胡老師指出，富成上高中時每星期有6節電腦課，他上課表現得很有興趣，會跟老師大談IT話題。胡老師樂意跟富成分享，指現時市場上IT人才很吃香，寫程式很缺人，鼓勵他學習新的語言，向此方向發展。

在今年DSE文憑，李富成報考6科，當中電腦、數學及數學延伸部分皆獲4，就此富成對自己感滿意，開心投入IT世界因而增強了邏輯力，連帶曾經在中一時很差的數學也大有進步，他笑言中一時正負加減也會算錯。

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媽媽煲愛心靚湯支持

回想備試DSE時，富成感謝家人支持，是獨仔的他，媽媽會經常煲愛心靚湯給他，問他味道如何，他說「可以啦，不錯，溫書期間肥了少少」。此外，富成每天很早起床，吃過早餐就溫書，平均日溫習6小時，疫情下只能留家溫習，家人有減少開電視、傾電話等，讓富成能專心溫習。他回想雖然辛苦及沉悶，但很感謝老師的協助。

胡老師指出今屆全港DSE考生一同面對疫情的挑戰，雅麗珊校方的各科老師會為學生進行網上形式補課溫習。此外，由於學生的特殊狀況，校內的職業治療師一早為學生評估報告，申請考試期間有合理的加時或休息時間。

富成的體力狀況不錯，不用考試中途休息，但他需使用電腦，而以中文作答的考卷需加時50%、以英文作答的考卷需加時30%。DSE放榜後，富成很快決定讀基礎文憑，一步一步上大學，朝著從事電腦程式設計和開發的目標進發，希望將來成為軟件工程師，深入了解軟件運作。

▲ 面對各樣難關，李富成堅持要衝破界限，突破自我。（圖片︰受訪者提供）

短跑運動加強身體機能

問富成想從事IT之外，有想過成為運動員「下一個神奇小子蘇樺偉」嗎？富成坦言在香港成為全職殘疾運動員很艱難。他回想在小學時期初接觸田徑，是小學老師給他表格申請，逢星期六到體育學院練習，富成感到好玩，視作興趣就去報名，亦持續了很多年。之後，教練物色人選加入代表隊，富成被選上，但直言難以兼顧。

後來「頂唔順」，體育學院每星期要訓練3至5日，每次3小時，回到家已晚上10時多，做不切功課，學習受影響，此模式維持一個月左右，我就決定選擇學業為重。

雖然沒有繼續當運動員，但練跑、在賽道上挑戰100米及200米，令富成獲益良多。可知道，富成受腦性麻痺影響，大小肌肉弱，平衡力亦差，在練跑的過程大大提升了協調及加強平衡感，鍛鍊身體機能。此外，富成曾赴杜拜參賽，大開眼界感開心，亦曾贏得2019香港殘疾人田徑錦標賽的獎項。

面對公開考試、賽事、身體局限等各樣難關，李富成堅持要衝破界限，突破自我。

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記者︰顏紫燕