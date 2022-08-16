【公海遊】旅議會：當局對放寬郵輪檢疫感正面　冀最快今年第4季復航

▲ 旅議會指當局對放寬郵輪檢疫感正面，冀最快今年第4季復航。（資料圖片）

旅遊業界代表與醫務衞生局開會商討放寬郵輪旅遊檢疫限制，希望當局重新審視郵輪熔斷機制，盡快恢復公海遊，重振郵輪旅遊業。 旅遊業議會主席徐王美倫會後指，當局反應正面，她 對郵輪公司在香港復航有信心，初步已有公司表明感興趣， 期待今年第4季有船公司重臨香港營運。

自第五波疫情起，兩間在港提供服務的郵輪公司 先後撤出香港及清盤 ，徐王美倫與醫務 衞 生局副局長李夏茵今日（16日）開會，商討放寬 郵輪的 檢疫限制，徐王美倫冀望政府盡快審視郵輪的熔斷機制，指船公司返港需要3至6個月，期待第4季能夠有船公司重返香港營運，她會後說，當局回應正面，但需要更多資料支持，會盡快考慮放寬郵輪旅遊檢疫限制。

徐王美倫續指， 對郵輪公司重返香港有信心，因為 郵輪碼頭等完善設備，具吸引力，強調已 有郵輪公司表明有興趣，認為香港有郵輪碼頭作配套，預計重開公海遊會受到旅客歡迎。她補充， 船公司重臨香港需要3至6個月，預定今年第4季有船公司返港營運。



美麗華旅遊總經理李振庭則表示，政府應推出更好的政策，認為公海遊的郵輪只是留在公海，並非到外國，就如移動的「staycation」，卻受熔斷機制影響而暫停，在邏輯上說不通。 他強調，全部船員都要在48小時內做核酸檢測，船上設有負壓病房，確診病人可以即時接受隔離，故認為全香港最安全的地方在船上。

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記者：陳麗娜