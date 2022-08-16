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【食物安全】33歲男大埔優景里採野菇食後疑中毒　衞生署籲勿食野生菇類

社會 18:08 2022/08/16

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（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（16日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，病人情況穩定，現已出院。

個案涉及一名33歲男病人，他8月13日在家進食菇類約兩小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐徵狀，八月十四日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定，現已出院。初步調查顯示，病人進食的野生菇類於8月13日在大埔優景里一帶採摘。衞生防護中心調查仍在繼續。

中心指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。

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責任編輯：余思嵐

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