【學校動態】泰伯紀念學校辦《媽媽的神奇小子》電影分享會　蘇樺偉勉勵學生逆境自強

▲ 學生們見到蘇樺偉都十分興奮，齊齊舉起「1」字手勢象徵勝利。（學校提供相片）

「夢想、生命和科技」是吳氏宗親總會泰伯紀念學校推行的三大重點發展方向，學校希望每位踏入泰伯的學生，會定下自己的夢想及目標，努力去實現，並學懂欣賞和珍惜生命。趁著試後活動期間，學校舉辦了《媽媽的神奇小子》電影分享會，故事改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事。在電影會後，學校更有幸邀請蘇樺偉親身到校分享自己成為運動員的心路歷程，在比賽場上勇奪佳績時的感受，並勉勵大家要逆境自強。

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蘇樺偉的神奇之路

學校的師生在蘇樺偉出席分享會前，先一起觀看電影，禮堂瞬間成為電影院。主角蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽。「望阿媽，Set，Go!」在電影中經常會聽到的一句話，雖然他天生有殘疾，但在媽媽和教練鼓勵下，憑著堅毅的意志，結果在北京奧運會上發光發亮。學生看到電影裡的蘇樺偉衝過終點的一刻，大家都仿如置身現場，情緒高漲，報以熱烈的掌聲。在電影欣賞會完結後，學生寫下對電影的感受和想向蘇樺偉提出的問題。「我的感受是做事要努力和堅毅不屈，只要下定目標就可以成功。」、「很感動，只要你想有做的事，就能做得到!」而學生們最想了解蘇樺偉的故事，莫過於他是否真的跑得快過火車，另外正如片尾曲《神奇之路》的歌詞，「年月太艱難，每天都添加你的傷患，何苦你要前行但腳步緩慢，高攀想要的光環。」

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逆境中自強不息

蘇樺偉在分享會一開始，先跟學生做一些熱身運動，之後再分享自己的感受。「我知道我起步慢，但我條命就係要從後面追上嚟!」他在分享會中表示，電影裡的他跑得快過火車，但這只是劇情需要。而他每次衝過終點時，會舉起「1」字手勢象徵勝利。雖然他已退出運動場，現時在香港殘奧會工作，幫助同路人，希望做到以生命影響生命，鼓勵大家面對任何事情都要抱有堅毅與堅持的體育精神，在逆境中獲得正能量。分享會結束後，希望學生都明白到夢想不是遙不可及，而是要憑著堅毅的精神，克服重重困難，所獲得的經驗會推動大家成長。

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責任編輯︰王明芳