【香港新市容】南區店鋪阻街問題多年未解決　民建聯倡與警處聯合執法、加強罰則

▲ 立法會議員陳學鋒及民建聯南區支部今舉行記者會，探討南區阻街問題。（陳葆琳攝）

「政府打擊衛生黑點計劃」日前已啟動，民建聯表示，店舖佔據街道做生意，造成嚴重阻街問題，在南區存在多年遲遲未解決。該黨提出跨部門執法、加強罰則等建議，希望政府成立的「地區事項統籌工作組」能夠盡快統籌協調不同部門的工作，積極解決阻街黑點的問題。

立法會議員陳學鋒及民建聯南區支部下午舉行「南區街頭霸王 阻街阻車阻行人」記者會。民建聯南區支部主席朱立威指出，該區不少商戶將貨物及雜物經常放置在行人路及行車路上，車輛經常因貨品雜物疊高在路上阻礙駕駛視線，容易發生交通意外。

該黨社區主任張偉楠補充，自去年11月是香港仔街市進行翻新工程，香港仔中心一帶開設了更多的蔬果肉食商店，商戶不只霸佔行人路和馬路司更將貨物放置在衛生情況惡劣的後巷，亦有人在旁吸煙吐痰，衛生情況亦不理想。

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民建聯南區支部副主席蕭煒忠表示，現行制度下，食環署只能作出有限度的執法，如需作出更有效的措施，便需要聯合其他的政府部門進行打擊店舖阻街行動。他建議食環署優先在南區與警務處推行聯合行動試驗計劃，由其他部門補足執法問題。

另一副主席劉毅則指，南區食環署發出的定額罰款通知書相對其他區域較少，反映食環署執法力不足，罰則亦太輕，阻嚇力不足，商戶視若無睹，建議政府應盡快修例，加強罰則以處理雜物或店舖阻街情況。陳學鋒建議，政府可在法例上引進累進罰款制度，增加商戶違法成本。

民建聯南區支部社區主任吳啓新認為，現時警隊以流動車拍攝執法遏止違例泊車，成效顯著及迅速，建議警隊授權食環署人員以同樣手段搜證及跟進阻街問題，避免食環署職員與違例商戶出現衝突。

陳學鋒表示，現時民政署的聯合行動大多處理個別事件，並由不同部門主導，希望「地區事項統籌工作組」可作為一個恆常機制，定期解決問題，長期進行執法行動，亦令權責更為清晰，徹底根治問題。

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記者：陳葆琳