【腎臟危機】長期攝取大量雞胸肉高蛋白　健身教練極端飲食罹末期腎病變

▲ 健身教練極端飲食罹末期腎病變。

健身愛好者為練就肌肉，但「極端飲食」並非人人合適。台灣一名30多歲健身教練因驗出蛋白尿而就醫，求診發現患有第三期腎病，而致病原因與該名健身教練本身患有遺傳性多囊腎，以及為維持壯碩肌肉而攝取高蛋白有關。

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據台灣節目《醫師好辣》，腎臟科醫生陳俊宇分享一宗病例，表示曾為一名30歲出頭的健身教練診症。該名健身教練為了令自己成為生招牌，日常除了勤於肌肉訓練外，飲食上也會攝取大量雞胸肉、高蛋白。終於在公司的一次例行健康檢查中，因發現蛋白尿含量非常高，他於是前往求醫，經腎臟科檢查診斷檢查出第3期腎臟病，腎功能剩下40幾分（滿分為100）。

在進行超音波檢查後，該名健身教練被發現原來患有遺傳性多囊腎，先天體質較差。醫生要求他進行「低蛋白飲食」，吃少點雞胸肉，並提醒他不用把肌肉練那麼大，憂心他的腎臟負擔太大。惟他為了工作保持體態，未能嚴格控制飲食，只可確保會準時服藥。

結果在3個月後覆診，他變得更壯，肌肉再長大一些，但經超音波掃瞄後，卻發現他的腎臟越來越虛弱萎縮。在醫生持續跟進1至2年後，他的肌肉已消退，體力變差，開始容易氣喘，血紅素只剩下7點多（成人男性血紅素正常值應在13.0至18，並已步入第五期腎臟病，體內毒素堆積致貧血、體力下降，無法再舉重。

陳俊宇表示，男子在出現這些情形後才認真接受治療、配合營養師飲食建議，嚴格限制飲食，最後雖然不用洗腎，但他也因體力支撐不住而轉行，不再從事健身教練。

陳俊宇指出，一般身體健康的人士，攝取大量肉類不太會對腎臟構成危害。他表示，對腎臟造成威脅的東西，是蛋白質被分解後剩下的「含氮廢物」。而人類的蛋白質主要來源就是肉類，也就是動物性蛋白，尤其紅肉被身體代謝後，會產生自由基，增加罹患大腸癌和腎臟纖維化的風險。

他解釋，含氮廢物必須依賴腎臟處理，惟腎臟會逐漸老化，人一旦過了25歲後，每年會流失1至2萬個腎元（腎元有100萬個）。因此，隨著腎功能下降，再不改變飲食習慣，大量攝取蛋白質食物，導致腎臟過勞，就會令老化速度更快。

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責任編輯：羅嘉欣