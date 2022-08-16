【就是青春】劉庭君勁減20磅參賽　Midori分享不反彈減肥秘訣

▲ 《就是青春》參賽者劉庭君（Midori）。

香港開電視舉行首個選秀真人騷《就是青春》將於9月24日首播，今天（8月16日）假尖沙咀舉行記者會，18位參賽者首度會見傳媒。

當中現年17歲的參賽者劉庭君（Midori），在自我介紹環節中透露自己為比賽減去20磅。

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勁減20磅

Midori接受TOPick訪問時透露，由原本67kg（147.4磅）減至目前58kg（127.6磅），笑言不想撐爆mon：「節目組有話管理形象好緊要，每人有唔同方法去做呢件事。」

她透露不少參賽者均努力keep fit當中，大家也有開設減肥group交流心得。問到可有分享減肥秘訣？她虛心指應向他們取經才對，並大爆其中一位參賽者林曉蕙（Candice）減得最瘋狂：「佢可以一晚一個蘋果，我每次都心諗真係咩夠？」

Midori花半年時間勁減20磅，強調過程中不能節食，必須均衡飲食才能有效地、不反彈地瘦去：「一定要食飯、食菜、食肉，飲多啲水。一唔食野一段時間，食番就會儲住減唔走，要keep住新陳代謝繼續去。」並承諾會繼續努力減肥，目標返回52kg的體形。

怕悶的Midori直言不喜歡跑步和做gym，一向熱愛跳舞的她會以跳舞為減肥工具，或會做一些簡單的運動，而且一定會找朋友相伴：「自己一個做會好崩潰！」

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舞台經驗豐富

曾參加過50場歌唱比賽的Midori，擁有豐富舞台經驗。她憶起其中一個小型比賽，雖然最後14強止步，但令其獲益良多：「嗰次嘅經驗好好，學到好多嘢，令我真係唔同咗。不過去到面對觀眾，我未必係最突出嘅嗰個人。（學懂如何在今次比賽好好發揮？）學到點樣搵到自己，自信做自己，做好自己人哋先會鍾意你。」

問到可會擔心影響學業？快將升讀中五的她，揚言要在學業上加把勁：「唔希望兩邊半桶水，學業係後路，因為自己真係想向音樂方面發展。（家人支持你追夢？）以前冇咁支持，開始見到啲成就，從表演中見到嗰一面嘅我，先愈來愈支持。」

記者：馮雪怡