【公務員】上年度155名公僕被免職　政府：往後會採取更果斷行動處理不當行為

▲ 公務員事務局向立法會提交文件透露，在2017/18至2021/22財政年度，共有1,124名公務員須接受紀律行動和懲處，當中有155人被免職。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局透露，過去5個財政年度，有逾千名公務員因嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，須接受紀律行動和懲處，當中有155人被免職；單計上年度有51人，佔5年總數的3分之一。

公務員事務局向立法會提交文件透露，在2017/18至2021/22財政年度，共有1,124名公務員須接受紀律行動和懲處，當中有155人被免職。

文件續指出，單單在2021/22財政年度，公務員被免職的個案已有51宗，佔上述五年總數的3分之一。

公務員事務局強調，往後會繼續要求各部門採取更果斷的行動，盡速處理公務員的不當行為，以致在確保程序公平公正的同時，在合理時間內完成有關個案，盡快作出懲處，以收懲前治後之效。

另外，當局表示，對於表現持續欠佳或因種種原因，令政府對其執行公職失去信心的人員，政府可根據《公務人員(管理)命令》第12條，基於公眾利益而着令這些公務員退休，終止聘用有關人員。（「第12條行動」）

當局表示，2021年有70宗採取「第12條行動」，勒令有公務員退休的個案，均涉及拒絕簽署聲明。當局指，往後會給部門更清晰的指引，在有需要的情形下更積極採取「第12條行動」。

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責任編輯：胡偉明