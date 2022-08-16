【Love Matters with Grace】陳凱琳首任清談節目監製　朱千雪任嘉賓分享維繫異地戀秘訣

陳凱琳（Grace）首度擔任節目監製及主持的清談節目《Love Matters with Grace》，將於明晚（8月17日）起在明珠台播出。

Grace廣邀嘉賓好友，暢談愛情觀、戀愛經驗，以及由愛延展出的其他話題，包括人際關係、網上約會、兄弟姊妹情、競爭對手、育兒及友情等。首播的第1集邀得2012年度香港小姐季軍朱千雪暢談「婚姻」的大小事。

兩位好友無所不談，千雪更細訴與青梅竹馬的丈夫吳昆倫（Justin）有趣的相識經過，笑言這段奇妙的緣份，從出生那天便展開。

異地戀長達5年

當年二人的媽媽因在同一醫院，同一房間誕下孩子而相識，亦成為世交，千雪與Justin更因此建立友誼。

在某年的聖誕節，千雪因獨自留港，而獲Justin家人邀請一同慶祝，二人愛情的種子從此萌芽。

千雪更與Grace分享了自己對婚姻的憧憬與現實的對比。當中，她透露與Justin這段異地戀長達5年，因長時間分隔兩地，所以婚後一起生活才能與丈夫追回一般男女朋友交往時所做的事情，例如：約會、拖手、去旅行等。

岑杏賢提意見

在Memory Lane環節內，Grace問千雪婚前有沒有家人或朋友給她維繫婚姻的秘訣，千雪坦然閨密岑杏賢（Jennifer）曾給予她最佳的意見，但她卻大笑當時並沒有採用。

其後，千雪與Grace談論《愛的五種語言》，二人分別分享自己的經歷，並一致認為每人都擁有不同表達愛意的方式。

最後，Grace與千雪大玩Spin the Bottle遊戲，挑戰Truth or Dare；千雪為逃避懲罰，竟大爆家裡鮮為人知的秘密。

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