【罕見意外】勞工處調查油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌意外　暫禁該處安裝維修及使用電閘門　

▲ 油麻地母嬰健康院昨發生奪命意外。（曾秋文攝）

油麻地母嬰健康院昨晚（15日）發生奪命意外，一道鐵閘突倒塌壓倒1名女保安，她送院搶救後今（16日）凌晨不治。勞工處表示，高度關注意外，已向僱主及處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其安裝、維修及使用電閘門，直至當局信納持責者已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處說，得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，正全速進行調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，及提出改善措施；若發現有違例事項會依法處理。勞工處又說對意外感十分難過，向家屬致深切慰問。



勞工處亦指，會敦促僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案，又會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。另外，勞工處將會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類事件發生。



勞工處又呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，而僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備。

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責任編輯：黃悅晴