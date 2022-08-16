【洗黑錢】涉以22個銀行戶口洗黑錢達1億元　警拘19名男女

▲ 涉以22個銀行戶口洗黑錢達1億元，警拘19名男女。（資料圖片）

再有19名男女涉嫌以銀行戶口洗黑錢被捕，涉案金額共約1億元。被捕人懷疑與警方在5月21日搗破的一個由本地三合會操縱的賭博集團有關。

有組織罪案及三合會調查科根據線報及經深入調查後，今日（16日）在全港多區展開代號「破險」（BREAKRISK）的拘捕行動，拘捕13名本地男子和6名本地女子，年齡介乎28歲至67歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。

警方就較早前在5月21日搗破的一個由本地三合會操縱的賭博集團作進一步調查，調查顯示，一犯罪集團懷疑僱用多個本地男女經營懷疑非法賭博場所，並利用22個銀行戶口收受及清洗犯罪得益，涉案金額共約1億元。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津