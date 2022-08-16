【暑期實習】把握最短暑假　逾132名中學生參加學校起動計劃體驗管理層日程

▲ 計劃基金會委員會主席吳天海（中）為其中29名實習學生打氣。（「學校起動」計劃提供圖片）

受新冠疫情影響，不少學校跟隨當局宣布安排，延至本周才開始放歷來最短的暑假。來自33間中學的132名高中學生，仍把握時間，透過「學校起動」職場體驗計劃，獲派到31間計劃支持機構，進行1至2周實習，在入大學之前，提早親身體驗真實職場工作環境。今年增設職場「影子」計劃，參與學生能跟隨機構管理層人員，體驗管理層一天日程，並近距離與管理層互動交流。

職場體驗計劃自2012年推出，今年已踏入第10年，共有超過1,600名學生參與。計劃旨在讓基層中學生不用待至上大學，也能有機會於具規模的企業體驗職場生活，有助他們發掘個人潛能，探索職業志向及增加青年上流空間。學生需通過正式求職程序，包括選擇職位、撰寫求職信及參與面試等，通過甄選後獲派到企業進行實習。今年支持企業包括屬「Big 4」的畢馬威會計師事務所（KPMG）、花旗銀行、馬哥孛羅酒店及會德豐等。

▲ 花旗集團兩名管理層人員擔任1天導師，讓4位同學體驗管理層的一天的。（「學校起動」計劃提供圖片）

「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海表示，國家主席習近平7.1發表重要講話，強調香港要特別關心關愛青年人，為他們成長成才創造更多機會，並提及新一屆政府在行政長官李家超帶領下，已積極制訂青年政策和發展藍圖。吳天海形容年輕人是「香港的未來」，商界一直重視培育新一代，「學校起動」計劃凝聚商界及各界有心人的力量，為年輕人提供機會，助拓闊眼界、認識社會和了解自己，擁抱未來。

吳天海亦跟同學分享，慶幸計劃在疫情反覆下，今年可以實體形式進行，雖然今年學校暑假縮短至2周，但百多名同學仍選擇參加實習計劃，希望同學能以「三開」求知態度，即「張開眼睛、張開腦袋、放開心胸」，汲取工作經驗，及早為未來作好準備。

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責任編輯：馮琪雅