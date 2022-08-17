【新冠後遺症】瑪嘉烈首宗染疫童短暫失明　兒童醫院將設門診跟進多系統炎症

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華（左）；瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐（右）。（陳靜儀攝）

本港昨新增確診重上5,000宗，增5,162宗確診個案，一名27個月大男童前日確診情況一度危殆，現已轉為穩定。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，該院的兒童染疫後出現嘶吼症個案，增至每隔日一例。兒童感染Omicron更有機會出現長期後遺症，該院出現首宗曾染疫兒童短暫失明病例。兒童醫院將在今年內開設門診，跟進兒童多系統發炎綜合症（MIS-C）的病童。

關日華表示，自第五波疫情以來，嘶哮症病例持續上升，近期向公眾通報的病例僅為「冰山一角」，單是瑪嘉烈醫院由過往每季僅1至2例，升至現時隔日便有嘶吼症個案，籲家長發現子女出現呼吸急促等徵狀，應即時送院，否則或會因氣管閉塞而導致腦部缺氧。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆亦強調，病情嚴重的嘶哮症患者，即使接受足夠治療亦未必能完全康復︰「機會不是沒有，但愈重的病，完全百分百復原的機率就會愈低。」

關日華續稱，感染新冠的兒童有機會患有不同程度的後遺症，包括兒童多系統發炎綜合症（MIS-C），一般在確診後2至8周出現，現時本港有超50宗個案，當中過半病童需要深切治療。他更引述海外研究指，MIS-C對心臟、腦部、肝臟等器官或存在長期影響，當局將於兒童醫院為MIS-C患者成立門診，以長期監測相關病童情況，預料本年內啟用。

據瑪嘉烈醫院數據，在288宗年齡介乎8至13歲的兒童新冠病例中，近2成人出現後遺症，其中最常見的徵狀包括腦霧，即出現記憶力衰退、認知功能障礙、失眠等。瑪嘉烈醫院亦錄得該院首例兒童短暫失明的新冠後遺症個案，患者為一名女童，每日會出現1至2次短暫失明，每次持續10至30秒，成因未明。關日華指，醫院腦科及眼科專家現正為病人進行評估，了解病毒有否影響其腦部結構及病情成因。

學校開學在即，關日華強調Omicron對小朋友而言絕非「普通病毒」，海外研究顯示接種新冠疫苗能有效預防急性併發症及後遺症，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐表示，學童開學後應留意4項防疫措施，包括上學前先做快測、正確佩戴口罩、保持手部清潔以及個人衞生。她又建議家長可嘗試以公仔示範，提高幼童正確佩戴口罩及進行快測的意識。

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記者：黃穎津