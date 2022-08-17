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港人赴內地「逆向隔離」有眉目　陳國基：內地部門考慮中

政治 13:32 2022/08/17

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政務司司長陳國基。（陳靜儀攝）

港人赴內地「逆向隔離」有新進展！據了解，政務司司長陳國基今在立法會「前廳交流會」回應議員關注時透露，近日一直有跟進相關建議，內地部門亦正在考慮。

據了解，今日前廳交流會上，民建聯立法會議員陳恒鑌及梁熙提到，近日好多要去內地讀書，或者回內地見親友最後一面的長者趕不及回到內地，非常苦惱，關注「逆向隔離」安排能否落實。

陳國基回應提問時透露，有跟內地提出「逆向隔離」方案，又提出管理模式和人員，可由內地部門訂立及管理等，強調這幾日都有跟進建議，內地部門亦考慮中。

陳恒鑌會後表示，政府高層都關注，而民建聯將去信中聯辦，希望爭取落實有關建議。

港府或包機助港生北上開學

另外，港生北上開學方面，據悉亦有正面回響，一直跟進事件的立法會議員楊永杰表示，港府正在考慮有何辦法可以提供協助，不排除包機或以其他方式讓港生可以順利北上開學。楊永杰歡迎有關安排，希望當局儘快公布方案。

民建聯建議利用本港方艙醫院供赴內地港人「逆向隔離」，即在本港方艙醫院完成指定隔離期，再閉環式回內地，認為有關措施一舉多得，包括紓緩內地檢疫設施、人手及醫療設施的壓力，以及減低病毒傳入的風險。

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撰文 : 傅流螢

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