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【強制檢測】65處納強檢　涉紅磡半島豪庭2座、青衣灝景灣3座【附名單】

社會 21:57 2022/08/16

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於指定期間曾身處65個指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有64個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有1個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月17日至18日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 大埔太和邨居和樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 柴灣漁灣邨漁順樓
  • 荃灣梨木樹邨翠樹樓
  • 紅磡半島豪庭 2 座
  • 石硤尾白田邨盛田樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 筲箕灣東熹苑景熹閣
  • 將軍澳昭信路 6 號顯明苑
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 藍田德田邨德樂樓
  • 牛池灣坪石邨黃石樓
  • 屯門山景邨景美樓
  • 天水圍天頌苑頌棋閣
  • 將軍澳日出康城領都 1 座（左翼及右翼）
  • 黃大仙竹園北邨橡園樓
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 將軍澳峻瀅 1 座
  • 筲箕灣愛蝶灣 4 座
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 柴灣富景花園 4 座
  • 觀塘順天邨天暉樓
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 荃灣海濱花園海姸閣
  • 大圍隆亨邨學心樓高座及低座
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
  • 上水太平邨平靜樓
  • 沙田穗禾苑詠昌閣
  • 屯門友愛邨愛暉樓（1，2 及 3 座）
  • 屯門兆山苑桃景閣
  • 九龍城東匯邨匯仁樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 銅鑼灣大坑道 11 號上林 2 座
  • 青衣灝景灣 3 座
  • 觀塘翠屏（北）邨翠樟樓
  • 觀塘翠屏（南）邨翠樂樓
  • 將軍澳富康花園 6 座
  • 屯門山景邨景富樓高座及低座
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 葵涌葵盛圍 188 號高盛臺 2 座
  • 藍田藍田邨藍暉樓
  • 長沙灣泓景臺 2 座
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居 4 座
  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 西灣河欣景花園 2 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 11 座
  • 葵涌石籬二邨石富樓
  • 將軍澳怡心園 2 座
  • 屯門怡峰園 6 座
  • 青衣海欣花園 5 座
  • 觀塘鯉安苑鯉景閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 沙田新田圍邨盛圍樓

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記者：黃穎津

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