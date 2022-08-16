【強制檢測】65處納強檢 涉紅磡半島豪庭2座、青衣灝景灣3座【附名單】
社會 21:57 2022/08/16
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有64個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有1個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月17日至18日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 粉嶺景盛苑俊景閣
- 大埔太和邨居和樓
- 上水天平邨天喜樓
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 東涌滿東邨滿和樓
- 柴灣漁灣邨漁順樓
- 荃灣梨木樹邨翠樹樓
- 紅磡半島豪庭 2 座
- 石硤尾白田邨盛田樓
- 上水清河邨清澤樓
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 將軍澳和明苑和暉閣
- 筲箕灣東熹苑景熹閣
- 將軍澳昭信路 6 號顯明苑
- 油塘油美苑淑美閣
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 藍田德田邨德樂樓
- 牛池灣坪石邨黃石樓
- 屯門山景邨景美樓
- 天水圍天頌苑頌棋閣
- 將軍澳日出康城領都 1 座（左翼及右翼）
- 黃大仙竹園北邨橡園樓
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 粉嶺皇后山邨皇順樓
- 將軍澳峻瀅 1 座
- 筲箕灣愛蝶灣 4 座
- 油塘油美苑澤美閣
- 柴灣富景花園 4 座
- 觀塘順天邨天暉樓
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 荃灣海濱花園海姸閣
- 大圍隆亨邨學心樓高座及低座
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 上水太平邨平靜樓
- 沙田穗禾苑詠昌閣
- 屯門友愛邨愛暉樓（1，2 及 3 座）
- 屯門兆山苑桃景閣
- 九龍城東匯邨匯仁樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 銅鑼灣大坑道 11 號上林 2 座
- 青衣灝景灣 3 座
- 觀塘翠屏（北）邨翠樟樓
- 觀塘翠屏（南）邨翠樂樓
- 將軍澳富康花園 6 座
- 屯門山景邨景富樓高座及低座
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
- 葵涌葵盛圍 188 號高盛臺 2 座
- 藍田藍田邨藍暉樓
- 長沙灣泓景臺 2 座
- 沙田碩門邨新碩樓
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居 4 座
- 將軍澳健明邨健華樓
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 藍田康栢苑金栢閣
- 西灣河欣景花園 2 座
- 鰂魚涌南豐新邨 11 座
- 葵涌石籬二邨石富樓
- 將軍澳怡心園 2 座
- 屯門怡峰園 6 座
- 青衣海欣花園 5 座
- 觀塘鯉安苑鯉景閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 沙田新田圍邨盛圍樓
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記者：黃穎津